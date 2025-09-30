T e l A v i v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l i a n i e a m e r i c a n i n o n s o n o d i s p o s t i a d a c c e t t a r e c a m b i a m e n t i s o s t a n z i a l i a l l a p r o p o s t a d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a a G a z a , m e n t r e H a m a s s t a v a l u t a n d o l a s u a r i s p o s t a a l l ' a t t u a l e q u a d r o n o r m a t i v o d i D o h a . L o r i p o r t a C h a n n e l 1 2 , a c u i a l t i f u n z i o n a r i s t a t u n i t e n s i h a n n o d i c h i a r a t o c h e , p u r e s s e n d o a p e r t i a n e g o z i a r e m o d i f i c h e l i m i t a t e , c o m e i l c a l e n d a r i o e i d e t t a g l i d e l r i t i r o d e l l e I d f o i l p r o c e s s o p r e c i s o d i d i s a r m o d i H a m a s , n o n s a r a n n o a c c e t t a t i c a m b i a m e n t i r a d i c a l i . A n a l o g a m e n t e , u n a f o n t e i s r a e l i a n a h a d i c h i a r a t o a C h a n n e l 1 2 c h e " I s r a e l e s o s t i e n e i l q u a d r o n o r m a t i v o . N o n è a p e r t o a i n e g o z i a t i , s e n o n p e r a l c u n e q u e s t i o n i t e c n i c h e " .