R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e m i n a c c e d e l m i n i s t r o i s r a e l i a n o G i v i r c o n t r o l e a t t i v i s t e e g l i a t t i v i s t i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a v a n n o r i s p e d i t e c o n f o r z a a l m i t t e n t e d a p a r t e d e i g o v e r n i e u r o p e i , d e l g o v e r n o i t a l i a n o e a n c h e d e l l ' U e " . C o s ì E l l y S c h l e i n a R a i n e w s a m a r g i n e d e l l a f e s t a d e l l ' U n i t à a L i v o r n o . " E ' p a r t i t a l a p i ù g r a n d e m i s s i o n e u m a n i t a r i a d a l b a s s o c h e c e r c a d i r o m p e r e i l b l o c c o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i , d e l c i b o , d e l l ' e n e r g i a , d e l l ' a c q u a , a i p a l e s t i n e s i o p e r a t o d a l g o v e r n o c r i m i n a l e d i N e t a n y a h u e d e i s u o i m i n i s t r i c h e p a r l a n o a p e r t a m e n t e d e l l a l o r o i n t e n z i o n e d i c a n c e l l a r e G a z a e l a P a l e s t i n a i n q u e s t a v i c e n d a l ' u n i c a c o s a i l l e g a l e s o n o i c r i m i n i d e l g o v e r n o N e t a n y a h u . N o i s i a m o e s a r e m o a l f i a n c o d e g l i a t t i v i s t i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a e s i a m o c o n v i n t i c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o d e b b a p r e n d e r e p o s i z i o n e p e r d i f e n d e r e g l i a t t i v i s t i i t a l i a n i c h e s o n o a b o r d o " .