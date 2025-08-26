R a m a l l a h , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - E ' d i 3 3 p a l e s t i n e s i f e r i t i i l b i l a n c i o d i u n r a i d i s r a e l i a n o a R a m a l l a h e n e l l a v i c i n a e l - B i r e h , i n C i s g i o r d a n i a . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e p a l e s t i n e s e . T r a q u e s t i c ' è u n m i n o r e n n e c o l p i t o d a p r o i e t t i l i , s o t t o p o s t o a i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o d o p o e s s e r e s t a t o f e r i t o a l l ' a d d o m e . S e c o n d o l ' a l t o f u n z i o n a r i o d i H a m a s , M a h m o u d M a r d a w i , i l r a i d d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o a R a m a l l a h è u n " c r i m i n e a t u t t i g l i e f f e t t i " c h e d i m o s t r a " l ' a p p r o c c i o v o l t o a l l o s t e r m i n i o d i I s r a e l e e i s u o i o b i e t t i v i m a l e v o l i d i r a f f o r z a r e i l c o n t r o l l o s u l c a m p o i n C i s g i o r d a n i a " . M a r d a w i h a i n v i t a t o l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e a d " a s s u m e r s i l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à e a r i t e n e r e I s r a e l e r e s p o n s a b i l e d e i s u o i c o n t i n u i c r i m i n i c o n t r o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e , e a d a g i r e p e r f r e n a r e l a m a c c h i n a d i o p p r e s s i o n e e a g g r e s s i o n e c h e p r e n d e d i m i r a l a p o p o l a z i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a " .