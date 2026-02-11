R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " U n ' o c c a s i o n e i n c u i v e d i a m o u n f i l m a t o d i v e r i t à , a n c h e d i d o l o r e , c r e d o . M a è a n c h e u n ' o c c a s i o n e p e r d i m o s t r a r e c h e n e l l e A u l e d e l S e n a t o v i è l a p i e n a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a n e c e s s i t à d i r i a f f e r m a r e c o n f o r z a l a v i c i n a n z a a l p o p o l o d i I s r a e l e , l a v i c i n a n z a a g l i e b r e i i t a l i a n i , l a v i c i n a n z a a g l i e b r e i d i t u t t o i l m o n d o e n o n s o l o p e r l a l o r o s t o r i a , c h e è o v v i o , è f a c i l e , s c o n t a t o s t a r e d a l l a p a r t e d e l p o p o l o e b r a i c o s e s i g u a r d a a l p a s s a t o , m a p e r q u e l l o c h e f a n n o o g g i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n t e r v e n e n d o a l C o n v e g n o p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u m e n t a r i o ' W e w i l l d a n c e a g a i n ' . " N o n p a r l o d e i g o v e r n i , p a r l o d e l p o p o l o e b r a i c o , d e l m o d o i n c u i r e s i s t o n o c o n u n ' o n d a t a s t r u m e n t a l e d i o d i o , d i a t t a c c h i , d i i g n o b i l i a c c u s e o a d d i r i t t u r a d i o d i o s e a f f e r m a z i o n i c h e v o r r e b b e r o e s c l u d e r e d a l l a e s i s t e n z a p o l i t i c a m o n d i a l e t e r r i t o r i a l e n o n i l G o v e r n o , l o S t a t o d i I s r a e l e . D i r e d a l f i u m e a l m a r e o c o m e d i c e l ' I r a n v o l e r e l a s e n z a m e z z i t e r m i n i l ' a n n i e n t a m e n t o d e l l o S t a t o d i I s r a e l e - h a d e t t o a n c o r a l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o - p r e s u p p o n e u n a d i f f i c o l t à d i r e s i s t e n z a d i u n p o p o l o . E i n v e c e i l p o p o l o d i I s r a e l e a n c o r a u n a v o l t a , a l d i l à d e l l e d i f f e r e n z e c h e è g i u s t o e l e c i t o c h e e s i s t a n o a n c h e a l l ' i n t e r n o d e i c i t t a d i n i d i I s r a e l e , r e s i s t a , m o s t r i q u e l l a c a p a c i t à c h e n e i s e c o l i , p e r n o n d i r e n e i m i l l e n n i , h a n n o c a r a t t e r i z z a t o e r e s o u n i c o q u e s t o p o p o l o . " ' W e w i l l d a n c e a g a i n ' è u n a t t o d i a c c u s a , m a è a n c h e u n a t t o d i v e r i t à . T r o p p e c o s e c h e v e n g o n o t a c i u t e s u l l ' o r i g i n e d i c i ò c h e s t a a v v e n e n d o , è a v v e n u t o i n M e d i o O r i e n t e . P e r c h é q u a n d o s i v u o l e c a p i r e l e r a g i o n i d i t a n t i e v e n t i , b i s o g n a s e m p r e p a r t i r e d a l l ' i n i z i o . N o n s i p u ò p a r t i r e d a u n p u n t o i n t e r m e d i o . E q u a n d o d i c o l ' i n i z i o p a r l o d i i n i z i o d e l l ' o r r o r e , n o n d e l l e p o s i z i o n i p o l i t i c h e , m a d e l l ' o r r o r e . E n o n c ' è d u b b i o c h e l ì c i f u u n o r r o r e . P e n s a t e , i n o g n i p a r t e d e l m o n d o , c h i a v e v a a m i c i , p a r e n t i , c o n o s c e n t i , i l d r a m m a , i l t i m o r e , l ' a t t e n z i o n e , m a a n c h e l a c a p a c i t à d i r i s p o s t a , d i c u i l a v i s i o n e d i o g g i è u n g r a n e l l i n o , f o r s e p i c c o l i s s i m o , m a n o n p e r q u e s t o m e n o s i g n i f i c a t i v o . I o - h a c o n c l u s o L a R u s s a - v i r i n g r a z i o p e r a v e r v o l u t o p r o i e t t a r e q u e s t o d o c u m e n t o , q u e s t o d o c u m e n t a r i o a l S e n a t o e r i n g r a z i o i p a r l a m e n t a r i , i v i c e p r e s i d e n t i , i p a r l a m e n t a r i m i p a r e d i t u t t i i G r u p p i p r e s e n t i i n S e n a t o d i a v e r e c o n d i v i s o , a n c h e c o n l a p r e s e n z a p e r m o l t i d i l o r o , q u e s t a s c e l t a e a n c h e a n o m e l o r o v i r i n g r a z i o " .