R a m a l l a h , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ' u o m o s o s p e t t a t o d i a v e r l a n c i a t o e s p l o s i v i u c c i s o i e r i s e r a d a l l e I d f i n C i s g i o r d a n i a e r a u n a g e n t e d e l l a J i h a d i s l a m i c a p a l e s t i n e s e . L o h a c o n f e r m a t o i l g r u p p o i s l a m i s t a , i d e n t i f i c a n d o A h m a d Z a y o u d c o m e u n o d e i s u o i m e m b r i d o p o c h e i l v e n t i d u e n n e è s t a t o u c c i s o d a l l e I d f l a s c o r s a n o t t e a S i l a t a l - H a r i t h i y a , a n o r d d i J e n i n , n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e . I n u n m e s s a g g i o d i c o n d o g l i a n z e p u b b l i c a t o s u i s o c i a l m e d i a , l a J i h a d a f f e r m a c h e Z a y o u d e r a u n m e m b r o d e l l a c o m p a g n i a S i l a t a l - H a r i t h i y a a l l ' i n t e r n o d e l b a t t a g l i o n e J e n i n d e l l e B r i g a t e Q u d s , i l b r a c c i o a r m a t o d e l l a J i h a d i s l a m i c a p a l e s t i n e s e . S e c o n d o l e I d f , i e r i s e r a l e t r u p p e h a n n o a p e r t o i l f u o c o s u Z a y o u d d o p o c h e q u e s t i a v e v a l a n c i a t o c o n t r o d i l o r o u n e s p l o s i v o .