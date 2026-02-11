T e l A v i v , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f h a n n o c o m p l e t a t o " u n ' o p e r a z i o n e d i p r e v e n z i o n e d e l t e r r o r i s m o " c o n a r r e s t i i n 1 2 v i l l a g g i d e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e . L o h a r e s o n o t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , a g g i u n g e n d o c h e s o n o s t a t i a r r e s t a t i 2 3 s o s p e t t i , t r a c u i d i v e r s i t e r r o r i s t i i d e n t i f i c a t i a p p a r t e n e n t i a d H a m a s e a l l a J i h a d I s l a m i c a P a l e s t i n e s e . I n o l t r e , l e f o r z e i s r a e l i a n e h a n n o c o n f i s c a t o f o n d i d e s t i n a t i a l t e r r o r i s m o p e r u n v a l o r e d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i s h e k e l . I n u n ' o p e r a z i o n e p a r a l l e l a n e l v i l l a g g i o d i B a r t a a , l e f o r z e d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e C i v i l e h a n n o d e m o l i t o t r e s t r u t t u r e i l l e g a l i e c o n f i s c a t o d e c i n e d i v e i c o l i r u b a t i .