R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a v o l t a è t o c c a t o a n c h e a n o i : M e t a h a r i d o t t o l a v i s i b i l i t à d i u n n o s t r o p o s t s u G a z a , p e r c h é l o h a c l a s s i f i c a t o c o m e c o n t e n u t o d i ' v i o l e n z a e s p l i c i t a ' . E v i d e n t e m e n t e Z u c k e r b e r g m i c e n s u r a p e r c h é n o n v u o l e c h e p a r l i d e l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . E b b e n e r i v e n d i c h i a m o t u t t o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s r i v e l a n d o l a f o r m a d i c e n s u r a d i c u i è s t a t o v i t t i m a d a p a r t e d e l c o l o s s o s o c i a l . " E b b e n e s i , c a r o Z u c k e r b e r g , - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - u n G e n o c i d i o è ' v i o l e n z a e s p l i c i t a ' . C o m m e s s a , a g g i u n g o , d a u n g o v e r n o c r i m i n a l e c o n i l q u a l e n o n v i v e r g o g n a t e d i f a r e a f f a r i . Q u e s t o e p i s o d i o c o n f e r m a c h e l e p i a t t a f o r m e s o c i a l h a n n o u n p o t e r e e n o r m e s u l l e n o s t r e v i t e : d e c i d o n o c o s a v e d i a m o e c o s a n o , c o s a d o b b i a m o s a p e r e e c o s a i n v e c e è " b e n e " n o n s i s a p p i a . E t u t t o q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e , s o p r a t t u t t o q u a n d o s i s t a n n o d e n u n c i a n d o c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à " . " M i s p i a c e ( m a a n c h e n o ) Z u c k e r b e r g , m a n o i n o n c e n e s t a r e m o z i t t i e b u o n i . C o n t i n u e r e m o a d e n u n c i a r e i l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - n o n o s t a n t e l a v o s t r a c e n s u r a . E a b b i a m o b i s o g n o d i t u t t o l ' a i u t o d i c h i c i s e g u e " .