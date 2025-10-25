R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a l g i o r n a l i s t a M i c h a e l S f a r a d i e a l l a r e d a z i o n e d e l q u o t i d i a n o ' I l T e m p o ' p e r l e g r a v i m i n a c c e s u b i t e . U n m e s s a g g i o m i n a t o r i o c h e p r e n d e d i m i r a t u t t a l a c o m u n i t à e b r a i c a , d a l u n g o t e m p o s o t t o a t t a c c o : a n c h e a d e s s a r i b a d i a m o l a n o s t r a t o t a l e s o l i d a r i e t à . P u r t r o p p o s i t r a t t a d e l l ’ e n n e s i m o a t t o c h e d i m o s t r a u n a p e r i c o l o s a e s c a l a t i o n d i v i o l e n z a m e s s a i n a t t o d a p e r i c o l o s i e s t r e m i s t i P r o P a l , i n c o r a g g i a t i d a u n c l i m a a n t i s i o n i s t a a l i m e n t a t o a n c h e d a a l c u n e f o r z e p a r l a m e n t a r i d i s i n i s t r a " . L o a f f e r m a G i o v a n n i D o n z e l l i , r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " A l l o s t e s s o t e m p o - a g g i u n g e - r i b a d i a m o i l n o s t r o i m p e g n o a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a , a p r e s c i n d e r e d a l l a s e n s i b i l i t à p e r s o n a l e d i c h i r a c c o n t a i f a t t i c h e a c c a d o n o : a s p e t t i a m o l a s t e s s a c o s a , a n c h e i n q u e s t o c o n t e s t o , d a l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e ” .