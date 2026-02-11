R a m a l l a h , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I c o l o n i i s r a e l i a n i h a n n o d e m o l i t o 1 5 c a s e p a l e s t i n e s i e u n r e c i n t o p e r a n i m a l i i n u n v i l l a g g i o v i c i n o a G e r i c o , i n C i s g i o r d a n i a . L o h a n n o d e t t o a l l ' A f p r e s i d e n t i e a t t i v i s t i l o c a l i . L e s t r u t t u r e , m o l t e d e l l e q u a l i b a r a c c h e d i l a m i e r a , s o n o s t a t e d e m o l i t e i e r i a d A l - D u y u k A l - T a h t a , n e l c o n t e s t o d e l l a c r e s c e n t e v i o l e n z a d e i c o l o n i c h e h a c o s t r e t t o n u m e r o s e f a m i g l i e a f u g g i r e . G l i u l t i m i e p i s o d i d i v i o l e n z a s i s o n o v e r i f i c a t i p o c h i g i o r n i d o p o c h e i l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o h a a p p r o v a t o m i s u r e v o l t e a r a f f o r z a r e i l c o n t r o l l o s u l l a C i s g i o r d a n i a , a p r e n d o l a s t r a d a a u n ' u l t e r i o r e e s p a n s i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i . " S o n o a r r i v a t i ​ ​ c i r c a 5 0 c o l o n i , h a n n o c o s t r e t t o t u t t i a u s c i r e d a l l e c a s e e h a n n o i n i z i a t o a d e m o l i r l e . P o i h a n n o p r e s o t u t t o , p e r s i n o i p o l l i " , r a c c o n t a t o a l l ' A f p M u s t a f a K a a b n e h , r e s i d e n t e d e l v i l l a g g i o d a q u a s i v e n t ' a n n i .