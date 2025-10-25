R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a s o l i d a r i e t à a i p o l i z i o t t i f e r i t i n e g l i s c o n t r i d i o g g i d u r a n t e i l c o r t e o a T o r i n o . L a v i o l e n z a n o n h a n u l l a a c h e f a r e c o n i l d i r i t t o d i e s p r i m e r e i l p r o p r i o d i s s e n s o : c h i a t t a c c a l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e o s c u r a o g n i r a g i o n e d i p r o t e s t a . M a n i f e s t a r e è u n d i r i t t o i m p o r t a n t e , m a v a e s e r c i t a t o c o n r i s p e t t o , r e s p o n s a b i l i t à e s e n z a m e t t e r e a r i s c h i o l a s i c u r e z z a d i c h i t u t e l a l ’ o r d i n e p u b b l i c o ” . L o d i c h i a r a i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i , E l i s a b e t t a C a s e l l a t i .