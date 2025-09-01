R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ T r u m p e N e t a n y a h u v o g l i o n o c o s t r u i r e r e s o r t e f a r e a f f a r i s u l s a n g u e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . U n p r o g e t t o o s c e n o c h e t r a s f o r m a i l d o l o r e , l a d i s t r u z i o n e e l a m o r t e i n o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s p e r m i l i a r d a r i e s p e c u l a t o r i i n t e r n a z i o n a l i . L ’ i d e a d i D o n a l d T r u m p , s o s t e n u t a d a B e n j a m i n N e t a n y a h u e d a i s u o i a l l e a t i , d i t r a s f o r m a r e G a z a i n u n a “ D u b a i d e l M e d i t e r r a n e o ” c o s t r u i t a s u l l e m a c e r i e d i d u e a n n i d i b o m b a r d a m e n t i , è q u a l c o s a d i c r i m i n a l e ” . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s . “ N o n s i t r a t t a d i u n p i a n o d i p a c e n é d i r i c o s t r u z i o n e , m a d i u n a v e r a e p r o p r i a o p e r a z i o n e d i e s p u l s i o n e d i m a s s a . S i p a r l a d i “ h u b t e c n o l o g i c o ” e “ m e g a p r o g e t t i t u r i s t i c i ” m e n t r e d u e m i l i o n i d i p e r s o n e v e n g o n o r i d o t t e a o s t a c o l o d a r i m u o v e r e , d a r i c o l l o c a r e a l t r o v e c o n l ’ u m i l i a z i o n e d i u n a s s e g n o d a 5 . 0 0 0 d o l l a r i i n c a m b i o d e l l a p r o p r i a t e r r a , d e l l a p r o p r i a c a s a , d e l l a p r o p r i a i d e n t i t à . È l a c o n t i n u a z i o n e , c o n a l t r i m e z z i , d e l g e n o c i d i o : c a n c e l l a r e l a P a l e s t i n a , n e g a r e i l d i r i t t o a l l ’ e s i s t e n z a d i u n i n t e r o p o p o l o e s o s t i t u i r l o c o n u n p a r c o g i o c h i p e r l e é l i t e e c o n o m i c h e m o n d i a l i " . " A l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i c h i e d i a m o : i n t e n d e a n c o r a t a c e r e d i f r o n t e a q u e s t a f o l l i a ? I n t e n d e r e s t a r e c o m p l i c e d i u n p i a n o c h e p r e v e d e l a c a c c i a t a d i m i l i o n i d i p a l e s t i n e s i p e r f a r p o s t o a g l i a f f a r i d i T r u m p , N e t a n y a h u e K u s h n e r ? O t r o v e r à f i n a l m e n t e i l c o r a g g i o p o l i t i c o e m o r a l e d i d i f e n d e r e i l d i r i t t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e a v i v e r e n e l l a p r o p r i a t e r r a ? ” . C o n c l u d e B o n e l l i : “ M e n t r e a G a z a s i c o n s u m a o g n i g i o r n o u n a c a t a s t r o f e u m a n i t a r i a s e n z a p r e c e d e n t i , i l G o v e r n o f a s c i s t a d i N e t a n y a h u m i n a c c i a r i t o r s i o n i c o n t r o g l i a t t i v i s t i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , c h e c o n c o r a g g i o s i o p p o n g o n o a l l a d i s u m a n i z z a z i o n e e l o t t a n o p e r r o m p e r e l ’ a s s e d i o d i G a z a . D i f r o n t e a q u e s t e m i n a c c e , l ’ I t a l i a n o n p u ò r e s t a r e i n s i l e n z i o . C h i e d i a m o a l g o v e r n o M e l o n i d i p r e n d e r e p o s i z i o n e c h i a r a i n d i f e s a d e g l i a t t i v i s t i i t a l i a n i a b o r d o , p e r c h é c h i s i b a t t e p e r i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d e i d i r i t t i u m a n i n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t o s o l o ” .