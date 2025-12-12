R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - M i r a b i l a n d i a , i l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a , h a c o n q u i s t a t o i e r i s e r a a R o m a , n e l l a B a s i l i c a d i S a n t a M a r i a M a g g i o r e , i l p r e m i o ' B e s t F a m i l y E x p e r i e n c e ' p e r l ’ I t a l i a a i T i q e t s R e m a r k a b l e V e n u e A w a r d s 2 0 2 5 , a s s e g n a t o a n n u a l m e n t e d a T i q e t s i n b a s e a l l e r e c e n s i o n i e a l g r a d i m e n t o d e i v i s i t a t o r i . I R e m a r k a b l e V e n u e A w a r d s p r e m i a n o l e m i g l i o r i a t t r a z i o n i e l e p i ù i n c r e d i b i l i e s p e r i e n z e p r e s e n t i s u l l a p i a t t a f o r m a T i q e t s . I n o m i n a t i v e n g o n o s e l e z i o n a t i s u l l a b a s e d i 2 , 5 m i l i o n i d i r e c e n s i o n i r e l a t i v e a v e n u e e a t t i v i t à d i s p o n i b i l i , p r o v e n i e n t i d a s e i d e l l e d e s t i n a z i o n i d i v i a g g i o p i ù p o p o l a r i a l m o n d o : S p a g n a , I t a l i a , F r a n c i a , B e n e l u x , P o r t o g a l l o e R e g n o U n i t o & I r l a n d a . P e r c i a s c u n a r e g i o n e , i c a n d i d a t i c o m p e t o n o i n s e i c a t e g o r i e d i p r e m i o , c h e v a l o r i z z a n o q u a l i t à d e l l ’ e s p e r i e n z a , i n n o v a z i o n e , o f f e r t a c u l t u r a l e e a p p r e z z a m e n t o d a p a r t e d e l p u b b l i c o . N e l l a c a t e g o r i a i t a l i a n a ' B e s t F a m i l y E x p e r i e n c e ' , i n s i e m e a M i r a b i l a n d i a e r a n o i n g a r a a n c h e M a g i c L a n d , L e o l a n d i a e C a v a l l i n o M a t t o , t e s t i m o n i a n d o l ’ a l t o l i v e l l o d e l l ’ o f f e r t a d e i p a r c h i d i v e r t i m e n t o i n I t a l i a . Q u e s t o n u o v o r i c o n o s c i m e n t o c o n s o l i d a i l r u o l o d i M i r a b i l a n d i a c o m e d e s t i n a z i o n e d i r i f e r i m e n t o p e r l e f a m i g l i e e c o m e p r o t a g o n i s t a n e l p a n o r a m a d e l l ’ a m u s e m e n t i t a l i a n o . C o n f e r m a i n o l t r e l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d e l P a r c o n e l r i n n o v a r e e a r r i c c h i r e l a p r o p r i a o f f e r t a , c o n n u o v e a r e e t e m a t i c h e e s p e t t a c o l i o r i g i n a l i , r i u s c e n d o s e m p r e a m a n t e n e r e a l t i s t a n d a r d d i s o d d i s f a z i o n e t r a i v i s i t a t o r i .