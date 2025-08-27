Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Il parco divertimenti di Mirabilandia seleziona 150 attori, artisti, performer e figuranti per ledizione 2025 dellHalloween più grande dItalia. Dal 4 ottobre al 2 novembre i mostri selezionati popoleranno le vie di Suburbia, l'horror zone di oltre 30.000 mq densa di insidie e pericoli per migliaia di visitatori, portando paura e terrore nelle notti più oscure dellanno. Requisiti fondamentali: la capacità di terrorizzare, incantare e sedurre il pubblico con performance immersive. Gli stylist e i make-up artist di Mirabilandia penseranno a trasformarvi per rendervi degni protagonisti del popolo di Suburbia. Per partecipare alle selezioni occorre essere maggiorenni e inviare entro il 9 settembre la propria candidatura allindirizzo e-mail castings@stuntmanshowproductions.com allegando un cv con lindicazione di precedenti esperienze e una foto.