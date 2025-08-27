R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p a r c o d i v e r t i m e n t i d i M i r a b i l a n d i a s e l e z i o n a 1 5 0 a t t o r i , a r t i s t i , p e r f o r m e r e f i g u r a n t i p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ H a l l o w e e n p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a . D a l 4 o t t o b r e a l 2 n o v e m b r e i “ m o s t r i ” s e l e z i o n a t i p o p o l e r a n n o l e v i e d i S u b u r b i a , l ' h o r r o r z o n e d i o l t r e 3 0 . 0 0 0 m q d e n s a d i i n s i d i e e p e r i c o l i p e r m i g l i a i a d i v i s i t a t o r i , p o r t a n d o p a u r a e t e r r o r e n e l l e n o t t i p i ù o s c u r e d e l l ’ a n n o . R e q u i s i t i f o n d a m e n t a l i : l a c a p a c i t à d i t e r r o r i z z a r e , i n c a n t a r e e s e d u r r e i l p u b b l i c o c o n p e r f o r m a n c e i m m e r s i v e . G l i s t y l i s t e i m a k e - u p a r t i s t d i M i r a b i l a n d i a p e n s e r a n n o a t r a s f o r m a r v i p e r r e n d e r v i d e g n i p r o t a g o n i s t i d e l p o p o l o d i S u b u r b i a . P e r p a r t e c i p a r e a l l e s e l e z i o n i o c c o r r e e s s e r e m a g g i o r e n n i e i n v i a r e e n t r o i l 9 s e t t e m b r e l a p r o p r i a c a n d i d a t u r a a l l ’ i n d i r i z z o e - m a i l c a s t i n g s @ s t u n t m a n s h o w p r o d u c t i o n s . c o m a l l e g a n d o u n c v c o n l ’ i n d i c a z i o n e d i p r e c e d e n t i e s p e r i e n z e e u n a f o t o .