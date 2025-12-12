M i l a n o , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t i r i s a r c i t i , c o n u n a c c o r d o c h e r e s t a r i s e r v a t o , g l i i n q u i l i n i e i l c o n d o m i n i o d e l l a T o r r e d e i M o r o a M i l a n o , n e l p r o c e s s o p e r d i s a s t r o c o l p o s o p e r i l m a x i i n c e n d i o d e l g r a t t a c i e l o c h e p r e s e f u o c o i l 2 9 a g o s t o d e l 2 0 2 1 , s e n z a c a u s a r e v i t t i m e . L a s o c i e t à s p a g n o l a p r o d u t t r i c e d e i p a n n e l l i d e i r i v e s t i m e n t i d e l l e f a c c i a t e - c h e t r a s f o r m a r o n o l a t o r r e i n t o r c i a - , e a l c u n i d e g l i i m p u t a t i h a n n o r i s a r c i t o i l c o n d o m i n i o e i c o n d o m i n i i q u a l i , a c c e t t a n d o l a t r a n s a z i o n e e c o n o m i c a , h a n n o r e v o c a t o l e c o s t i t u z i o n i d i p a r t e c i v i l e e i n s i e m e a l l a s o c i e t à , r e s p o n s a b i l e c i v i l e , s o n o u s c i t i d a l p r o c e s s o . " E ' u n a c c o r d o f a t i c o s a m e n t e r a g g i u n t o . C o m e l e g a l e c h e r a p p r e s e n t a i l c o n d o m i n i o p o s s o d i r m i s o d d i s f a t t o , a n c h e s e r i m a n e i l f a t t o c h e i c o n d o m i n i s o n o a n c o r a f u o r i c a s a , c o n u l t e r i o r i a g g r a v i c h e r e s t a n o i n p a r t e n o n r i s a r c i t i " è i l c o m m e n t o a l l ' A d n k r o n o s d e l l ' a v v o c a t o R o b e r t o P a n e t t a . N e l l a p r o s s i m a u d i e n z a i n c a l e n d a r i o i l 1 2 g e n n a i o , c i s a r à l a r e q u i s i t o r i a d e l l a p m M a r i n a P e t r u z z e l l a a c a r i c o d e i 1 2 i m p u t a t i .