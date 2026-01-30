M i l a n o , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e d i M i l a n o M a r i a G a e t a n a R i s p o l i h a c h i e s t o , i n u n a s e n t e n z a d e l d i c e m b r e 2 0 2 4 , d i t r a s m e t t e r e g l i a t t i r e l a t i v i a u n a r r e s t o p e r s p a c c i o a l l a P r o c u r a d i M i l a n o p e r a p p r o f o n d i r e q u a n t o m e s s o a v e r b a l e d a l l ' a s s i s t e n t e c a p o d e l l a p o l i z i a C a r m e l o C i n t u r r i n o , o r a i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o d i A b d e r r a h i m M a n s o u r i u c c i s o c o n u n c o l p o d i p i s t o l a d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i d r o g a . U n v e r d e t t o s u c u i , a l l a l u c e d i q u a n t o a c c a d u t o l u n e d ì s c o r s o n e l l ' a r e a d i R o g o r e d o , s t a i n d a g a n d o l a P r o c u r a . N e l g i u d i z i o p e r d i r e t t i s s i m a s u l l ' a r r e s t o d e l v e n t e n n e t u n i s i n o f e r m a t o p e r s p a c c i o e a s s o l t o " p e r n o n a v e r c o m m e s s o i l f a t t o " , c e n t r a l i d i v e n t a n o l e i m m a g i n i d e l l e t e l e c a m e r e n e l l ' a r e a d i p i a z z a l e G a b r i e l e R o s a , i n z o n a C o r v e t t o . A l l ' e s i t o d e l l ' i s t r u t t o r i a i l T r i b u n a l e r i t i e n e c h e " n o n s i a s t a t a r a g g i u n t a l a p r o v a " s u c h i a v e v a l a d r o g a ( 2 , 5 g r a m m i d i c o c a i n a ) s e q u e s t r a t a d a g l i a g e n t i . N e l l e m o t i v a z i o n i s i r i l e v a c h e , n e l v e r b a l e d ' a r r e s t o e n e l l a s u c c e s s i v a r e l a z i o n e r e d a t t a d a l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a , " s o n o c o n t e n u t e n u m e r o s e a f f e r m a z i o n i c h e n o n c o i n c i d o n o c o n q u a n t o s i p u ò i n v e c e v e d e r e d a l l e i m m a g i n i d e l l e t e l e c a m e r e d i s o r v e g l i a n z a p o s i z i o n a t e n e l l e z o n e d ' i n t e r e s s e " . I n p a r t i c o l a r e , " n o n s a r e b b e s t a t o p o s s i b i l e p e r l ' a s s i s t e n t e c a p o C i n t u r r i n o n o t a r e l a c o n s e g n a d i u n a b a n c o n o t a a l l ' i m p u t a t o d a p a r t e d i u n i p o t e t i c o a c q u i r e n t e ( n o n i d e n t i f i c a t o ) p o i c h é n o n s o l o e r a i l g u i d a t o r e d e l l a v e t t u r a d e l l a P o l i z i a m a a n c h e p e r c h é i m o v i m e n t i d e l l ' a u t o e r a n o i n c o m p a t i b i l i c o n l a p r e d e t t a v i s i o n e " . S e m p r e d a l l ' a n a l i s i d e i f i l m a t i , i l g i o v a n e - g i à n o t o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e - r i s u l t a v a a l l ' a n g o l o t r a p i a z z a l e R o s a e v i a l e M a r t i n i i n s i e m e a u n a l t r o g r u p p o d i r a g a z z i . " N o n c o r r i s p o n d e r e b b e a l v e r o n e m m e n o c h e g l i o p e r a n t i s a r e b b e r o i m m e d i a t a m e n t e s c e s i d a l l a v e t t u r a d i s e r v i z i o p e r i n s e g u i r e i d u e s o g g e t t i " s i e v i d e n z i a . " L a s c a r s a a t t e n d i b i l i t à " è l e g a t a a n c h e a l f a t t o c h e n e l v e r b a l e è r i p o r t a t o c h e i l v e n t e n n e a v e v a u n a b a n c o n o t a d a v e n t i e u r o n e l l a t a s c a d e l l a g i a c c a m a d a l l a v i s i o n e d e i f i l m a t i d e l n e g o z i o " s i n o t a c h i a r a m e n t e c h e i l d e n a r o r i n v e n u t o e r a o c c u l t a t o a l l ' i n t e r o d e l l a c o v e r d e l t e l e f o n o " . A n c h e l ' a z i o n e d i l a n c i a r e l ' i n v o l u c r o d i c o c a i n a p e r d i s f a r s e n e r i s u l t a " i m p o s s i b i l e p o i c h é l e v e t r i n e d e l l o c a l e , c o m e i n e q u i v o c a b i l m e n t e s i n o t a d a l l a v i s i o n e d e l l e i m m a g i n i , s o n o o s c u r a t e d a l l a p r e s e n z a d i s c a f f a l i p i e n i d i p r o d o t t i d e s t i n a t i a l l a v e n d i t a " . I l g i u d i c e a v e v a q u i n d i d i s p o s t o l a t r a s m i s s i o n e d e g l i a t t i a l l a P r o c u r a " p e r l a v a l u t a z i o n e d i e v e n t u a l i c o n d o t t e p e n a l m e n t e r i l e v a n t i c h e p o s s a n o e m e r g e r e n e i c o n f r o n t i d e l l ' a p p a r t e n e n t e a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e c h e h a r e d a t t o i l v e r b a l e d ' a r r e s t o e l a s u c c e s s i v a r e l a z i o n e " . D e l l o s v i l u p p o d e l f a s c i c o l o s u l s o s p e t t o f a l s o , a l m o m e n t o , n o n s i h a n n o n o t i z i e i n P r o c u r a .