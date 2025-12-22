R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o l i e t i s s i m i d i v e d e r e F e d e r i c a B r i g n o n e n u o v a m e n t e p r o n t a e d e t e r m i n a t a , q u a n d o c i s i a m o s e n t i t i m e s i f a a l t e l e f o n o , c o n t a v a m o s u q u e s t o e d è u n p i a c e r e v e d e r l a i n q u e s t e c o n d i z i o n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e d i c o n s e g n a d e l l a B a n d i e r a a g l i a t l e t i i t a l i a n i i n p a r t e n z a p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . " S o n o c e r t o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e r e n d e r e t e , t u t t e l e a t l e t e e t u t t i g l i a t l e t i , o n o r e a l l ' I t a l i a c o l v o s t r o c o m p o r t a m e n t o , c o n d e i r i s u l t a t i c h e c o n s e g u i r e t e . I l S u p e r G i n V a l d ' I s e r e d i i e r i d i S o f i a G o g g i a è s t a t o u n a b u o n a p r e m e s s a , m a q u e l l o c h e f a r e t e e q u e l l o c h e c o n i l c o m p o r t a m e n t o s p o r t i v o , c o n i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i s i r i v e r b e r e r à s u l n o s t r o P a e s e s a r à m o l t o i m p o r t a n t e " .