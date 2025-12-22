R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p a r a l i m p i c o h a r i c o r d a t o l ' i m p o r t a n t e r u o l o c h e l o s p o r t p a r a l i m p i c o r i v e s t e a n c h e s u l p i a n o s o c i a l e . È c o s ì . L ' a v v o c a t o P a n c a l l i , c h e s a l u t o , r i c o r d e r à q u a n t e v o l t e i n q u e s t i a n n i a b b i a m o p a r l a t o , a b b i a m o e s a m i n a t o i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i , e s a m i n a t o l e i n i z i a t i v e d a a s s u m e r e p e r f a r c r e s c e r e i l m o v i m e n t o e u l t e r i o r i r i s u l t a t i e s u c c e s s i e t r a g u a r d i d a c o n s e g u i r e . E h a d a t o t a n t o a l m o v i m e n t o p a r a l i m p i c o , a v v o c a t o , e i o d e s i d e r o q u i n d i r i a f f e r m a r e l a m i a v i c i n a n z a e l a m i a r i c o n o s c e n z a p e r c h i s i d e d i c a a l m o v i m e n t o p a r a l i m p i c o . F a r l o c r e s c e r e , f a r l o a m p l i a r e , f a r l o d i f f o n d e r e v u o l d i r e a c c r e s c e r e l ' i n c l u s i o n e , u n o b i e t t i v o f o n d a m e n t a l e p e r i l n o s t r o P a e s e d i c i v i l t à , o v u n q u e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e d i c o n s e g n a d e l l a B a n d i e r a a g l i a t l e t i i t a l i a n i i n p a r t e n z a p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 .