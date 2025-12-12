R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A l l e 1 2 . 1 2 d e l 1 2 d i c e m b r e 2 0 2 5 i l p r e s i d e n t e d e l C o n i L u c i a n o B u o n f i g l i o h a v o l u t o a n n u n c i a r e i q u a t t r o p o r t a b a n d i e r a d e i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . “ I q u a t t r o p o r t a b a n d i e r a s a r a n n o , a C o r t i n a A m o s M o s a n e r e F e d e r i c a B r i g n o n e e a M i l a n o F e d e r i c o P e l l e g r i n o e A r i a n n a F o n t a n a ” , h a a n n u n c i a t o B u o n f i g l i o . " O g g i è u n g i o r n o i m p o r t a n t e e d h o s c e l t o d i a n n u n c i a r e i n o m i d e i p o r t a b a n d i e r a . A v e r e u n s e n s o d i c o m p l i c i t à c o n i n u m e r i , l a f o r t u n a , l a c a b a l a e i l 1 2 è c o n s i d e r a t o i l n u m e r o d e l l a c o m p l e t e z z a , d e l l ’ a r m o n i a e d e l l a c i c l i c i t à , s o n o 1 2 i s o n o m e s i , l e o r e , e i s e g n i z o d i a c a l i , m a l a p a r o l a c h e m i s t a p i ù a c u o r e è l ’ a r m o n i a c h e i n t u t t e l e c i r c o s t a n z e s t i a m o c e r c a n d o d i p o r t a r e a v a n t i , i l d e s i d e r i o c h e c i s i a u n m o n d o i n a r m o n i a , q u e l l o d i c u i c i o c c u p i a m o n o i . V o r r e i c h e f o s s i m o d i e s e m p i o . L ’ a r m o n i a è s t a t a a n c h e l a c h i a v e d e l l o s v i l u p p o d i M i l a n o - C o r t i n a , h a a g g i u n t o B u o n f i g l i o .