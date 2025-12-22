R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a r i c e v u t o q u e s t a m a t t i n a a l Q u i r i n a l e g l i a t l e t i i t a l i a n i i n p a r t e n z a p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . L a r a p p r e s e n t a n z a , c o m p o s t a a n c h e d a t e c n i c i e d i r i g e n t i , e r a g u i d a t a d a l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o o l i m p i c o n a z i o n a l e i t a l i a n o , L u c i a n o B u o n f i g l i o e d a l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o i t a l i a n o p a r a l i m p i c o , M a r c o G i u n i o D e S a n c t i s . N e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a , a p e r t a d a l l ’ I n n o n a z i o n a l e e s e g u i t o d a u n q u a r t e t t o d ’ a r c h i d e l T e a t r o d e l l ’ O p e r a d i R o m a , s o n o i n t e r v e n u t i i l p r e s i d e n t e B u o n f i g l i o , i l p r e s i d e n t e D e S a n c t i s e i l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i g i o v a n i , A n d r e a A b o d i . I l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a h a q u i n d i p r o n u n c i a t o u n d i s c o r s o , d o p o a v e r e c o n s e g n a t o l a B a n d i e r a i t a l i a n a a g l i A l f i e r i d e l l a s q u a d r a o l i m p i c a , A r i a n n a F o n t a n a , F e d e r i c o P e l l e g r i n o , A m o s M o s a n e r e F e d e r i c a B r i g n o n e , e a g l i A l f i e r i d e l l a s q u a d r a p a r a l i m p i c a , R e n é D e S i l v e s t r o e C h i a r a M a z z e l . L ' i n c o n t r o s i è c o n c l u s o c o n l ' e s e c u z i o n e d e l l ' I n n o d e i G i o c h i O l i m p i c i .