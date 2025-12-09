M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S t u d i a r e c o m e i l c i c l o p r o f o n d o d e l l o z o l f o , o v v e r o i s u o i m o v i m e n t i e t r a s f o r m a z i o n i s o t t o l a s u p e r f i c i e t e r r e s t r e , a b b i a p l a s m a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l p i a n e t a , d a l l a f o r m a z i o n e d e l n u c l e o a l l a g e n e r a z i o n e d i c o m p o s t i n e c e s s a r i a l l o s v i l u p p o d i f o r m e d i v i t a . E c o m e q u e s t o e l e m e n t o c h i m i c o p o s s a f a v o r i r e o l i m i t a r e l a p o t e n z i a l e a b i t a b i l i t à i n t u t t o i l S i s t e m a S o l a r e . È l ’ o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o d i r i c e r c a “ S - C a p e ” ( “ T h e E a r t h ’ s D e e p S u l p h u r C y c l e f r o m P l a n e t a r y A c c r e t i o n t o P r e s e n t ” , t r a d o t t o : “ I l c i c l o p r o f o n d o d e l l o z o l f o d e l l a T e r r a d a l l ’ a c c r e s c i m e n t o d e l p i a n e t a f i n o a o g g i ” ) , c o o r d i n a t o d a V a l e r i o C e r a n t o l a , p r o f e s s o r e d i M i n e r a l o g i a a l d i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e d e l l ’ a m b i e n t e e d e l l a t e r r a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a , c h e è s t a t o p r e m i a t o d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a c o n u n E R C d a 3 m i l i o n i d i e u r o , d e l l a d u r a t a d i c i n q u e a n n i , n e l l a c a t e g o r i a C o n s o l i d a t o r G r a n t . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . G l i E r c C o n s o l i d a t o r G r a n t v e n g o n o a s s e g n a t i d a l l ’ E u r o p e a n R e s e a r c h C o u n c i l a q u e i r i c e r c a t o r i c h e v a n t a n o u n a d e c i n a d i a n n i d i e s p e r i e n z a d i r i c o n o s c i u t o v a l o r e a l l e s p a l l e e c h e s i a n o p r o m o t o r i d i u n p r o g e t t o d i r i c e r c a r i t e n u t o e c c e l l e n t e e p a r t i c o l a r m e n t e i n n o v a t i v o . V a l e r i o C e r a n t o l a c o i n v o l g e r à u n ’ e q u i p e d i u n a d e c i n a d i p e r s o n e , c o m p r e s i t r e d o t t o r a n d i e t r e p o s t - d o c c h e v e r r a n n o a s s u n t i g r a z i e a l f i n a n z i a m e n t o . A l c e n t r o d e l p r o g e t t o “ S - C a p e ” , l o z o l f o . " V i e n e s p e s s o e r r o n e a m e n t e c o n s i d e r a t o c o m e u n c o s t i t u e n t e m i n o r e a l l ’ i n t e r n o d e l l a T e r r a – s v e l a i l p r o f e s s o r e – n o n o s t a n t e s i a c e r t a m e n t e t r a i p r i m i o t t o e l e m e n t i p i ù a b b o n d a n t i s u l n o s t r o p i a n e t a , f o r s e a d d i r i t t u r a i l q u i n t o . S e g r a n d i q u a n t i t à d i q u e s t o e l e m e n t o s o n o r i m a s t e n e l n u c l e o t e r r e s t r e q u a n d o i l p i a n e t a s i è d i f f e r e n z i a t o , c r e a n d o i s u o i s t r a t i c o n c e n t r i c i , u n a f r a z i o n e s i g n i f i c a t i v a r i s i e d e a n c o r a o g g i n e l l a c r o s t a e n e l m a n t e l l o i n f l u e n z a n d o p r o c e s s i g e o l o g i c i , g e o c h i m i c i e b i o l o g i c i d e l p i a n e t a , d a l l e r e a z i o n i d i o s s i d o r i d u z i o n e a l c i c l o d e i v o l a t i l i f i n o a l l ’ e v o l u z i o n e g e o d i n a m i c a d e l l a T e r r a " . S - C a p e m i r a a d a p p r o f o n d i r e q u e s t i a s p e t t i « s t u d i a n d o s p e r i m e n t a l m e n t e e t e o r i c a m e n t e l a t r a s f o r m a z i o n e d e i c o m p o s t i c o n t e n e n t i z o l f o – s p i e g a C e r a n t o l a – a p a r t i r e d a l l e c o n d i z i o n i c h e s i v e r i f i c a n o d u r a n t e l ' a c c r e s c i m e n t o t e r r e s t r e , c a r a t t e r i z z a t e d a i m p a t t i d i p i a n e t i e d i m e t e o r i t i , a q u e l l e d e g l i a t t u a l i c o n t e s t i g e o d i n a m i c i , i n c l u s i l a s u b d u z i o n e e g l i a m b i e n t i d e l m a n t e l l o m o d e r n o . P r i m o o b i e t t i v o : c a p i r e c o m e l o z o l f o s i a a r r i v a t o s u l l a T e r r a , s i m u l a n d o d i v e r s i t i p i d i i m p a t t i m e t e o r i t i c i o d i c o l l i s i o n i d i p i a n e t i , p e r c a p i r e i l l o r o e f f e t t o s u i c o m p o s t i d i z o l f o , c o m e i s o l f u r i , i s o l f a t i o i s o l f i t i . " U t i l i z z e r e m o l a t e c n i c a d i c o m p r e s s i o n e d i n a m i c a – p r e c i s a i l p r o f e s s o r e – c o n l a s e r a d a l t a e n e r g i a c h e s i m u l a l e o n d e d ’ u r t o ( s h o c k w a v e s ) c a u s a t e d a q u e s t i e v e n t i r i s a l e n t i a g l i a l b o r i d e l S i s t e m a S o l a r e . Q u e s t i e s p e r i m e n t i v e n g o n o s v o l t i i n g r a n d i s o r g e n t i a r a g g i X c h e p e r m e t t o n o d i a n a l i z z a r e l a s t r u t t u r a a t o m i c a e d e l e t t r o n i c a d i q u e s t i c o m p o s t i n e l m o m e n t o i n c u i s u c c e d e l ’ i m p a t t o " . S e c o n d o : c a p i r e c o m e l o z o l f o p o s s a a v e r e i n f l u e n z a t o l a g e o c h i m i c a a l l ’ i n i z i o d e l l a f o r m a z i o n e p l a n e t a r i a , p r o v o c a n d o r e a z i o n i c h i m i c h e c h e h a n n o g e n e r a t o i m i n e r a l i o d i e r n i . " U t i l i z z e r e m o l a t e c n i c a d i c o m p r e s s i o n e s t a t i c a a t t r a v e r s o l a c e l l a a i n c u d i n e d i d i a m a n t e c h e c o m p r i m e i c a m p i o n i s i m u l a n d o l e p r e s s i o n i d e i d i v e r s i s t r a t i d e l p i a n e t a , i n c o m b i n a z i o n e c o n l a s e r c h e m o d i f i c a n o l a t e m p e r a t u r a , r i c r e a n d o l e d i v e r s e e r e g e o l o g i c h e d e l n o s t r o p i a n e t a " , c o n t i n u a i l r e s p o n s a b i l e d e l p r o g e t t o . T e r z o e u l t i m o p u n t o : l a v i t a . « A l t r i s t u d i , i n a m b i t o b i o l o g i c o , a f f e r m a n o c h e i c o m p o s t i d i z o l f o p o s s a n o a v e r e c o n t r i b u i t o a d o n a r e e n e r g i a a i c o m p o s t i m o n o c e l l u l a r i c h e s i s o n o f o r m a t i a g l i a l b o r i d e l l a v i t a , 3 , 7 - 3 , 8 m i l i a r d i d i a n n i f a . S e n o i p r o v a s s i m o c h e q u e s t i c o m p o s t i e r a n o s t a b i l i a l l e c o n d i z i o n i d i f o r m a z i o n e d e l p i a n e t a , e q u i n d i b e n p r i m a d e i 3 , 8 m i l i a r d i d i a n n i , p o t r e m m o i p o t i z z a r e c h e l a v i t a s i s i a f o r m a t a m o l t o p r i m a d i q u a n t o s i p e n s i o r a " . G l i e s p e r i m e n t i v e r r a n n o c o n d o t t i a l l o E u r o p e a n X - R a y F r e e - E l e c t r o n L a s e r d i A m b u r g o , i n G e r m a n i a , e a l S i n c r o t o n e E u r o p e o d i G r e n o b l e , i n F r a n c i a . A l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a v e r r à c o n d o t t a l a p r e p a r a z i o n e d e i c a m p i o n i s p e r i m e n t a l i e s a r à u t i l i z z a t a l a p i a t t a f o r m a d i m i c r o s c o p i a p e r s t u d i s u i m a t e r i a l i p o s t - e s p e r i m e n t o . G r a z i e a l f i n a n z i a m e n t o E R C v e r r à a c q u i s i t o u n F I B – F o c u s e d I o n B e a m , u n o s t r u m e n t o s c i e n t i f i c o a d a t t o a p r e d i s p o r r e i c a m p i o n i s u s c a l a m i c r o - e n a n o - m e t r i c a e l a l o r o a n a l i s i c h i m i c a d o p o l a m a n i p o l a z i o n e a c o n d i z i o n i e s t r e m e . " O l t r e a d a f f i n a r e l a n o s t r a c o m p r e n s i o n e d e l l ' i n t e r n o d e l l a T e r r a , p r e v e d i a m o c h e i r i s u l t a t i d i S - C a p e r i v o l u z i o n e r a n n o l a n o s t r a p r o s p e t t i v a s u c o m e l o z o l f o a b b i a p l a s m a t o l ' e v o l u z i o n e p l a n e t a r i a e s u c o m e p o s s a f a v o r i r e o l i m i t a r e l a p o t e n z i a l e a b i t a b i l i t à i n t u t t o i l S i s t e m a S o l a r e " , c o n c l u d e V a l e r i o C e r a n t o l a . " I l p r o g e t t o “ T h e E a r t h ’ s D e e p S u l p h u r C y c l e f r o m P l a n e t a r y A c c r e t i o n t o P r e s e n t “ d i V a l e r i o C e r a n t o l a , c h e s i s i t u a a l l a f r o n t i e r a d e l l a r i c e r c a t r a g e o l o g i a , f i s i c a e c h i m i c a , è c o n c e p i t o p e r i n d a g a r e i l r u o l o d e l c i c l o p r o f o n d o d e l l o z o l f o n e l l ' e v o l u z i o n e g e o l o g i c a d e l n o s t r o p i a n e t a e n e l l a f o r m a z i o n e d e i m a t t o n i p r e b i o t i c i d e l l a v i t a . N e l l ’ e s p r i m e r e a V a l e r i o l e m i e p i ù v i v e c o n g r a t u l a z i o n i p e r i l p r e s t i g i o s o r i c o n o s c i m e n t o o t t e n u t o , a u s p i c o c h e i l s u o s u c c e s s o p o s s a f o r n i r e a l l a c o m u n i t à a c c a d e m i c a d e l n o s t r o A t e n e o u l t e r i o r e s t i m o l o a c o n t i n u a r e a c o n d u r r e r i c e r c a s c i e n t i f i c a d i a l t a q u a l i t à c o n l ’ o b i e t t i v o d i s p o s t a r e i n a v a n t i l a f r o n t i e r a d e l l a c o n o s c e n z a " , a f f e r m a i l p r o r e t t o r e a l l a R i c e r c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a , L e o F e r r a r i s .