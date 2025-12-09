R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l n u o v o a c c o r d o s u l l e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e n o n p u ò s t r a v o l g e r e i p r i n c i p i d e l d i r i t t o d ’ a s i l o . L e m o d i f i c h e a p p r o v a t e a l i v e l l o U e n o n r i m u o v o n o q u e s t o l i m i t e e n o n l e g i t t i m a n o o p e r a z i o n i c h e r e s t a n o i n e v i d e n t e c o n t r a s t o c o n i f o n d a m e n t i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ” . L o d i c h i a r a i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o , M a t t e o O r f i n i . E s u l l a p a r o l e d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i a g g i u n g e : “ P r e s e n t a r e q u e s t o a c c o r d o c o m e l a s o l u z i o n e c h e s b l o c c a e s d o g a n a i c e n t r i i n A l b a n i a è s e m p l i c e m e n t e f u o r v i a n t e . Q u e i c e n t r i n o n p o t r a n n o f u n z i o n a r e n e m m e n o d o p o l ’ i n t e s a e u r o p e a : r e s t a n o u n o d e i p i ù g r a n d i f a l l i m e n t i d e l g o v e r n o M e l o n i , u n o s p r e c o i n a u d i t o d i d e n a r o p u b b l i c o p e r s t r u t t u r e d e s t i n a t e a r i m a n e r e s o t t o u t i l i z z a t e e i n u t i l i . N o n o s t a n t e l a p r o p a g a n d a d e l g o v e r n o , n o n d i v e n t e r a n n o a l c u n m o d e l l o d i e f f i c i e n z a : c o n t i n u e r a n n o i n v e c e a p r o d u r r e r i c o r s i , c o n t e s t a z i o n i e u l t e r i o r i s p r e c h i d i r i s o r s e " . " L ’ i d e a d i u n o ‘ s d o g a n a m e n t o ’ e u r o p e i d e i c e n t r i a l b a n e s i – c o n c l u d e O r f i n i – è d e l t u t t o i n f o n d a t a . I l d i r i t t o d ’ a s i l o è u n p r i n c i p i o i n v a l i c a b i l e c h e r i g u a r d a l a p e r s o n a e l a s u a s i t u a z i o n e i n d i v i d u a l e : n o n p u ò e s s e r e s v u o t a t o a t t r a v e r s o s c o r c i a t o i e n o r m a t i v e o a c c o r d i o p a c h i ” .