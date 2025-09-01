R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ D o b b i a m o a i u t a r e l e i m p r e s e m a r c h i g i a n e p e r c h é s o n o i n d i f f i c o l t à . A b b i a m o b i s o g n o d i r i m e t t e r e i n m o t o i d i s t r e t t i e p e r f a r e q u e s t o s e r v e u n a v i s i o n e e c o n o m i c a c h e è t u t t o i l c o n t r a r i o d e l p r o t e z i o n i s m o d i q u e s t a d e s t r a . I l i b e r i s t i c o m e B e r l u s c o n i , i n q u e s t o m o m e n t o , s i s t a n n o r i b a l t a n d o n e l l a t o m b a . P e r a i u t a r e l e i m p r e s e s e r v e u n a r e g i o n e c h e c h e r i d u c a l a b u r o c r a z i a e c h e s o s t e n g a l o s v i l u p p o e i l l a v o r o , n o n i d a z i d i T r u m p ” . C o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d e c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e M a r c h e , a d A n c o n a , a s s i e m e a M a t t e o R e n z i , i n o c c a s i o n e d e l t a v o l o t e m a t i c o “ S v i l u p p o d e l l ' i m p r e s a e v e l o c i t à p e r u n c a m b i o d i M a r c h e ” . “ L a p r i m a c o s a c h e f a r e m o p e r l e i m p r e s e s a r à s t a n z i a r e s u b i t o u n f o n d o d a 1 0 m i l i o n i p e r c o n t r a s t a r e l ' e f f e t t o d e i d a z i . S e r v i r à p e r t r o v a r e n u o v e c o m m e s s e , p e r o r g a n i z z a r e u n a n u o v a i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . A i u t e r e m o l e i m p r e s e a n c h e s u l f r o n t e d e l l ' i n n o v a z i o n e , d o b b i a m o d i v e n t a r e l e a d e r i n I t a l i a p e r l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l l a m a n i f a t t u r a . C o s ì c o m e d o b b i a m o a i u t a r e l e i m p r e s e c h e i n v e s t o n o n e l l a s o s t e n i b i l i t à e n e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l a v o r a t o r e . - c o n c l u d e - B a s t a C l i c k - D a y , b a s t a f o n d i a p i o g g i a , d o b b i a m o c o n c e n t r a r e l e r i s o r s e p e r l o s v i l u p p o . I l m o m e n t o è d i f f i c i l e e l e M a r c h e r i s c h i a n o i l d e c l i n o , d o b b i a m o a g i r e s u b i t o p e r s o s t e n e r e i m p r e s a e l a v o r o ” .