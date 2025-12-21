R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e t a g l i a l e p e n s i o n i , l a s a n i t à e i f o n d i p e r l a s c u o l a i n u n a l e g g e d i b i l a n c i o d i s a s t r o s a , G i o r g i a M e l o n i s i v a n t a p e r u n s o n d a g g i o s u l l a m a n o v r a . B i s o g n e r e b b e s p i e g a r l e c h e g l i i t a l i a n i s t a n n o s e m p r e p e g g i o e s i c c o m e n o n s o n o s t u p i d i , n o n s i f a n n o p r e n d e r e i n g i r o . C o n t i n u a r e a d i r e c h e v a t u t t o b e n e n o n r i e m p i e i l p i a t t o . Q u a n d o a v r à f i n i t o c o n l a p r o p a g a n d a , m e t t a i p i e d i n e l P a e s e r e a l e e s i f a c c i a u n g i r o : i s o n d a g g i l i f a c c i a n e i q u a r t i e r i d e l l e n o s t r e c i t t à o n e i p a e s i i t a l i a n i . S ì a c c o r g e r à d e i d a n n i c h e h a f a t t o q u e s t o g o v e r n o ” . L o d i c e A l e s s a n d r o Z a n , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e .