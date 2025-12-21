R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " U n a m a n o v r a f a t t a t a g l i a n d o l e p e n s i o n i , s u l l a p e l l e d i c h i h a l a v o r a t o u n a v i t a . U n a m a n o v r a c h e c o l p i s c e l a s a n i t à p u b b l i c a , m e n t r e s e i m i l i o n i d i p e r s o n e r i n u n c i a n o a l l e c u r e . U n a m a n o v r a c h e t a g l i a s c u o l a e u n i v e r s i t à e p o i i n s u l t a g l i s t u d e n t i , d e f i n e n d o l i i n u t i l i . I n t a n t o i l g o v e r n o s i è s p a c c a t o e G i o r g i a M e l o n i , d o p o g i o r n i d i s i l e n z i o , p r o v a a r a c c o n t a r e u n P a e s e c h e n o n e s i s t e , s o s t e n e n d o c h e g l i i t a l i a n i s a r e b b e r o p u r e f e l i c i d i q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o . L a v e r i t à è s e m p l i c e : q u e s t a m a n o v r a è s b a g l i a t a , q u e s t a m a g g i o r a n z a h a f a l l i t o . E g l i i t a l i a n i m e r i t a n o d i m e g l i o d i u n a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n c o e r e n t e c h e c o n t i n u a a p r e n d e r l i i n g i r o o r m a i d a t r e a n n i " . L o d i c e l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .