R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r u n m e s e l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o è s t a t a t e n u t a o s t a g g i o d e l l e b e g h e i n t e r n e a l l a m a g g i o r a n z a . N o n h a d i s c u s s o , n o n h a e m e n d a t o , n o n h a p o t u t o s v o l g e r e i l p r o p r i o r u o l o . H a a t t e s o o r d i n i d a l g o v e r n o . È i l s e g n o p i ù e v i d e n t e d e l l a d e r i v a c h e q u e s t a d e s t r a s t a i m p o n e n d o a l l e i s t i t u z i o n i : u n P a r l a m e n t o s v u o t a t o d i f u n z i o n e e u n a m a g g i o r a n z a r i d o t t a a b r a c c i o e s e c u t i v o d i P a l a z z o C h i g i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " O r a q u e g l i o r d i n i s t a n n o a r r i v a n d o , a t t r a v e r s o g l i e m e n d a m e n t i t r a s m e s s i s o l o i e r i s e r a , c o n u n e s e c u t i v o c o s t r e t t o a r i s c r i v e r e u n a m a n o v r a c h e n o n s t a v a i n p i e d i a c a u s a d e l l e g u e r r e i n t e s t i n e t r a F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L e g a e F o r z a I t a l i a . L a m a n o v r a v i e n e c o r r e t t a i n a l c u n e p a r t i , c o m e p r o p o n e v a n o m o l t i n o s t r i e m e n d a m e n t i , m a r e s t a u n p a t c h w o r k i m p r o v v i s a t o d i b a l z e l l i o c c u l t i , c o n d o n i e r o t t a m a z i o n i , p r o r o g h e s e n z a v i s i o n e e b o n u s a p i o g g i a . A f r o n t e d e l l a r i d u z i o n e d e i t a g l i s u l c i n e m a e d e l l ’ i s t i t u z i o n e d i u n f o n d o p e r i l i b r i d i t e s t o , r e s t a n o m i s u r e c h e c o l p i s c o n o f a m i g l i e e i m p r e s e : l a t a s s a s u i p a c c h i , l ’ a u m e n t o d e l l e t a r i f f e R c a u t o , n u o v e i m p o s t e c h e c r e s c o n o m e n t r e s a l a r i e p o t e r e d ’ a c q u i s t o d i m i n u i s c o n o . L a v e r i t à è c h e l a r i s c r i t t u r a d e l l a m a n o v r a a v v i e n e s u l l e s p a l l e d e i c i t t a d i n i " . " N e l l e p r o s s i m e o r e a r r i v e r a n n o p r o b a b i l m e n t e a l t r i t e s t i c h e m o d i f i c h e r a n n o u l t e r i o r m e n t e i l c o n t e n u t o d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o . C i a u g u r i a m o c h e p o s s a e s s e r e a n c o r a a f f r o n t a t a e d i s c u s s a l a q u e s t i o n e d e g l i a r t i c o l i s u i L e p : n o i i n s i s t i a m o p e r c h é v e n g a n o s t r a l c i a t i , v i s t o c h e s o n o u n e v i d e n t e r a g g i r o d e l l a s e n t e n z a d e l l a C o n s u l t a . I n o g n i c a s o p r e t e n d i a m o c h e s i a n o g a r a n t i t i t e m p i a d e g u a t i p e r i s u b e m e n d a m e n t i e u n c o n f r o n t o r e a l e i n C o m m i s s i o n e B i l a n c i o . A v e v a m o d e n u n c i a t o c h e q u e s t a m a n o v r a n o n s t a v a i n p i e d i e l e c o n t i n u e ‘ c o r r e z i o n i ’ d e l g o v e r n o , n e c e s s a r i e p e r t e n e r e i n s i e m e u n a m a g g i o r a n z a d i v i s a , l o c o n f e r m a n o . I l n u o v o t e s t o n o n p u ò b y p a s s a r e i l c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e . N o n a c c e t t e r e m o p r a s s i c h e t r a s f o r m a n o l e C o m m i s s i o n i e l ’ A u l a i n i n v o l u c r i v u o t i , s v u o t a n d o l a f u n z i o n e d e l P a r l a m e n t o e m o r t i f i c a n d o l a d e m o c r a z i a ” .