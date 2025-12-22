R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a m a n o v r a i n p i e n o s t i l e a u s t e r i t y . S i t i r a a c a m p a r e . E i l n o s t r o P a e s e m u o r e , p e r ò . N o n c ’ è i l c o r a g g i o d i c a m b i a r e n u l l a . L e t a s s e a u m e n t a n o , g l i s p r e c h i c o n t i n u a n o . A l l a f a c c i a d e l l e p r o m e s s e e l e t t o r a l i s i a n d r à i n p e n s i o n e p i ù t a r d i , e a n z i c h é s p a r i r e , l e a c c i s e s u l l a b e n z i n a s a l g o n o . P r o v a c h e c o l p o p u l i s m o s i p r e n d o n o v o t i , m a n o n s i m i g l i o r a l a v i t a d e g l i i t a l i a n i . E i g i o v a n i ? C o n t i n u a n o a s c a p p a r e a l l ’ e s t e r o " . L o d i c e , i n u n ' i n t e r v i s t a a l ' C o r r i e r e d e l l a S e r a ' A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a l T u r i s m o d e l C o m u n e d i R o m a e l e a d e r d i ' P r o g e t t o c i v i c o I t a l i a ' . " I o - a g g i u n g e - c o n C o n t e e S c h l e i n h o u n o t t i m o r a p p o r t o , m i s e n t o s p e s s o c o n l o r o . V o g l i a m o c o l l a b o r a r e , e s s e r e c o s t r u t t i v i p e r ò a n c h e c o m p e t i t i v i . C i s o n o q u e s t i o n i c h e n o n s o n o p o s t e n e l m o d o g i u s t o . C i r a p p r e s e n t a i l c a m p o , c o n v i n t a m e n t e i l c e n t r o s i n i s t r a . M a i n v e c e d i f a r e i l c o n t r o c a n t o i n t e r n o a b b i a m o l ’ a m b i z i o n e d i p o r t a r e u n p e z z o d i r a c c o n t o c h e a d e s s o m a n c a a l P a e s e . L ’ a g e n d a v a a g g i o r n a t a . E s o n o d ’ a c c o r d o c o n C o n t e s u l f a t t o d i t r o v a r e u n a s i n t e s i s u l p r o g r a m m a p r i m a d e i n o m i . A p p e n a l a M e l o n i d i r à c h i a r a m e n t e s e v u o l e c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e , l a n c e r e m o l a c o s t i t u e n t e a p e r t a a t u t t i e t r a s f o r m e r e m o i l n o s t r o p r o g e t t o i n p a r t i t o . E s e c i s a r a n n o l e p r i m a r i e , q u a l c u n o d i n o i p o r t e r à l e n o s t r e i s t a n z e " .