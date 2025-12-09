R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I t a l i a è u n P a e s e f e r m o , i n t r a p p o l a t o i n u n a “ e c o n o m i a d e l l o z e r o v i r g o l a ” : c r e s c i t a d e b o l e , r e d d i t i e c o n s u m i s t a g n a n t i e u n a p r o g r e s s i v a d e s e r t i f i c a z i o n e d e l t e s s u t o c o m m e r c i a l e " . L o h a d i c h i a r a t o A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a d e l P d , i n t e r v e n e n d o a l l ’ a s s e m b l e a n a z i o n a l e d i C o n f e s e r c e n t i . “ Q u e s t o q u a d r o è a g g r a v a t o d a l p e s o d i u n a p r e s s i o n e f i s c a l e c h e n e l 2 0 2 5 h a r a g g i u n t o i l r e c o r d d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i e d a u n m e r c a t o d e l l a v o r o c h e c r e s c e s o l o n e i s e t t o r i a b a s s i s a l a r i . I n q u e s t o c o n t e s t o l a p r o p o s t a d i C o n f e s e r c e n t i p e r u n p a t t o s o c i a l e s u l l a v o r o è a s s o l u t a m e n t e c o n d i v i s i b i l e . A b b i a m o b i s o g n o d i r i m e t t e r e a l c e n t r o l a b u o n a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a n a z i o n a l e , s u p e r a r e i c o n t r a t t i p i r a t a , a c c e l e r a r e i r i n n o v i f i r m a t i d a l l e o r g a n i z z a z i o n i r e a l m e n t e r a p p r e s e n t a t i v e , t u t e l a r e i l l a v o r o a u t o n o m o e c o n t r a s t a r e l a c o r s a a l r i b a s s o c h e i m p o v e r i s c e i l P a e s e . A l c u n i i n t e r v e n t i p e r a i u t a r e l e P M I p o s s o n o e s s e r e r e a l i z z a t i g i à n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o : i n c l u d e r e a n c h e i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i d e l 2 0 2 4 n e l l a d e t a s s a z i o n e e l i m i t a r l a a i c o n t r a t t i r a p p r e s e n t a t i v i . O c c u p a r s i d e i c o s t i d e l l ’ e n e r g i a c o n i l c o r a g g i o n e c e s s a r i o , s u p e r a n d o l e d i s t o r s i o n i d e i p r e z z i e r i v e d e n d o s c e l t e c h e o g g i a l i m e n t a n o r e n d i t e d i p o s i z i o n e d e g l i o p e r a t o r i e n e r g e t i c i . C a n c e l l a r e i l d i v i e t o d i c o m p e n s a z i o n e d e i c r e d i t i f i s c a l i , u n e r r o r e c h e p e n a l i z z a m i g l i a i a d i p i c c o l e i m p r e s e e m e t t e a r i s c h i o l a l o r o l i q u i d i t à " . " L ’ I t a l i a - c o n c l u d e l ' e s p o n e n t e d e m - n o n p u ò p e r m e t t e r s i a l t r i a n n i d i i m m o b i l i s m o : s e r v o n o p i ù d o m a n d a , p i ù i n v e s t i m e n t i , p i ù c o m p e t i t i v i t à . È s u q u e s t o t e r r e n o c h e s i m i s u r a l a d i f f e r e n z a t r a u n a m a n o v r a d i c o r t o r e s p i r o c o m e q u e l l a d e l g o v e r n o e u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a c e n t r a t a s u c r e s c i t a , l a v o r o , i n n o v a z i o n e e c o e s i o n e s o c i a l e " .