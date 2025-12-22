R o m a , 2 2 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s o d d i s f a t t o " d e l l a m a n o v r a , è s t a t o " c o m e a r r i v a r e i n v e t t a , i l s e n t i e r o è t o r t u o s o , l ' i m p o r t a n t e è a r r i v a r c i , n o n c ' è u n ' a l t r a s t r a d a " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , i n t e r c e t t a t o d a i g i o r n a l i s t i m e n t r e l a s c i a v a l ' a u l a d e l S e n a t o , d o v e è i n c o r s o l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o . N e l p o m e r i g g i o i l m i n i s t r o p o t r e b b e i n t e r v e n i r e n e l c o r s o d e l l e r e p l i c h e .