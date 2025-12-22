R o m a , 2 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a è u n a m a n o v r a s o s t a n z i a l m e n t e i n u t i l e p e r l a c r e s c i t a " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l P d S t e f a n o B o n a c c i n i , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T g 2 4 . " N o n c r e s c i a m o e n o n c r e s c e r e m o m a i d e l l ’ 1 % a n n u o n e i c i n q u e a n n i d i M e l o n i . Q u e s t o c i c o n d i z i o n e r à i n q u a n t o l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e s t a c a l a n d o , d e l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i n o n s e n e v e d e t r a c c i a e q u e l l o c h e a m e p i ù c o l p i s c e è c h e n o n c ’ è u n a s o l a p r o p o s t a d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e i n q u e s t a m a n o v r a , a m e n o c h e n o n m i s i s p i e g h i c h e p e r p o l i t i c a i n d u s t r i a l e s i i n t e n d e i l p o n t e s u l l o s t r e t t o d i M e s s i n a . I n q u e l c a s o c i m e t t i a m o a r i d e r e , s e n o n a p i a n g e r e ” , h a a g g i u n t o .