R o m a , 2 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 5 ? T a g l i , a c c a n i m e n t o c o n t r o l a v o r a t o r i e p e n s i o n a t i e M e z z o g i o r n o , p r i v a t i z z a z i o n e d e i s e r v i z i p u b b l i c i " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o B o c c i a a T e l e n o r b a . " È i n a c c e t t a b i l e c h e s i a n o s t a t e s o t t r a t t e r i s o r s e a l l e R e g i o n i , u t i l i z z a n d o i l F o n d o p e r l o S v i l u p p o e l a C o e s i o n e c o m e u n b a n c o m a t , m e n t r e v e n g o n o r i d o t t e l e r i s o r s e p e r l e i n f r a s t r u t t u r e v i t a l i p e r i l P a e s e . I n o l t r e , s u i l i v e l l i e s s e n z i a l i d e l l e p r e s t a z i o n i , i L e p , i l g o v e r n o m e t t e m a n o a s a n i t à , i s t r u z i o n e , t r a s p o r t i e a s s i s t e n z a s o c i a l e , d i m o s t r a n d o c h i a r a m e n t e l ’ i n t e n z i o n e d i t a g l i a r e i s e r v i z i a l l a p e r s o n a p e r f a r e r i s p a r m i o s u l b i l a n c i o d e l l o S t a t o " , h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d . " È e v i d e n t e c h e l a d e s t r a p e n s a c h e e l i m i n a r e i s e r v i z i p u b b l i c i e s s e n z i a l i s i a l a s t r a d a p e r r i d u r r e l a s p e s a p u b b l i c a , m a l a s c i a s e m p r e a p e r t i i r u b i n e t t i p e r g l i e v a s o r i f i s c a l i , s e n z a r i s p e t t a r e l e r e g o l e e l e n o r m a t i v e " , h a p r o s e g u i t o B o c c i a . " Q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o c o n f e r m a u n ’ a l t r a v i s i o n e d e l P a e s e , u n a v i s i o n e c h e c o n t i n u a a f a v o r i r e l a p r i v a t i z z a z i o n e d e i s e r v i z i , m e t t e n d o a r i s c h i o l a q u a l i t à d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e i c i t t a d i n i e l a c o e s i o n e s o c i a l e . È u n m o d e l l o c h e n o i , c o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o , c o n t i n u e r e m o a c o n t r a s t a r e c o n f o r z a , p e r c h é n o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e i p i ù d e b o l i p a g h i n o i l p r e z z o d e l l e s c e l t e s b a g l i a t e d i q u e s t o g o v e r n o " , h a c o n c l u s o B o c c i a .