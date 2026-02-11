R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e a u d i z i o n i d i o g g i i n c o m m i s s i o n e A m b i e n t e a l l a C a m e r a d i L u c a S a m m a r t i n o , a s s e s s o r e p e r l ' A g r i c o l t u r a d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a , d i D o m e n i c o C o s t a r e l l a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l d i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a , e d i R o s a n n a L a c o n i , a s s e s s o r e d e l l a D i f e s a d e l l ’ a m b i e n t e d e l l a R e g i o n e S a r d e g n a , h a n n o d i m o s t r a t o l a t o t a l e a s s e n z a d e l l e r e g i o n i g o v e r n a t e d a l c e n t r o d e s t r a d i n n a n z i a i d i s a s t r i p r o v o c a t i d a l m a l t e m p o " . C o s ì i d e p u t a t i d e m o c r a t i c i , M a r i a S t e f a n i a M a r i n o , A n t h o n y B a r b a g a l l o , N i c o l a S t u m p o e G i o v a n n a I a c o n o . " N u l l a s u l l a p r e v e n z i o n e , n u l l a s u l l e p r o s p e t t i v e d i i n t e r v e n t o , n u l l a i n m a t e r i a d i d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . M a , s o p r a t t u t t o , g l i a u d i t i d i o g g i s i s o n o t r a m u t a t i i n p r i n c i p a l i a c c u s a t o r i d e l g o v e r n o M e l o n i . L o s t e s s o g o v e r n o n a z i o n a l e c h e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o r i t i e n e l a t i t a n t e , a s s e n t e e t r a d i t o r e d e l M e z z o g i o r n o . D i n n a n z i a d u n a s i t u a z i o n e d r a m m a t i c a p r o v o c a t a d a l p a s s a g g i o d e l c i c l o n e H a r r y , a n c o r a o g g i s i a m o f e r m i a l l e p a s s e r e l l e . M a n c a n o l e r i s o r s e , g l i i m p e g n i d i s p e s a , l e a z i o n i c o n c r e t e ” , c o n c l u d o n o .