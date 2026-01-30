R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s i d e n t e M e l o n i è a r r i v a t a t a r d i e h a s o t t o v a l u t a t o u n d i s a s t r o c h e e r a s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . M e n t r e i n S i c i l i a f r a n e e a l l a g a m e n t i m e t t o n o i n g i n o c c h i o i n t e r i t e r r i t o r i , i l G o v e r n o h a p e r s o g i o r n i p r e z i o s i e c o n t i n u a a d i f e n d e r e l e r i s o r s e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o i n v e c e d i u s a r l e p e r l ’ e m e r g e n z a " . L o d i c h i a r a A n t o n i o M i s i a n i , s e n a t o r e e r e s p o n s a b i l e i n f r a s t r u t t u r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . " N e g a r e o l t r e u n m i l i a r d o d i e u r o d i f o n d i d i c o e s i o n e a S i c i l i a e C a l a b r i a p e r i n s e g u i r e u n ’ o p e r a s i m b o l o è u n a s c e l t a c i n i c a e i r r e s p o n s a b i l e . È l a f o t o g r a f i a d i u n G o v e r n o c h e p r e f e r i s c e l a p r o p a g a n d a a l l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e , i g n o r a n d o i l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i . S e r v o n o r i s o r s e v e r e s u b i t o , n o n s o r v o l i t a r d i v i , s t a n z i a m e n t i r i s i b i l i e p r o m e s s e v u o t e . I f o n d i d e l P o n t e v a n n o d e s t i n a t i i m m e d i a t a m e n t e a l l a m e s s a i n s i c u r e z z a d e i t e r r i t o r i . C o n t i n u a r e c o s ì s i g n i f i c a a s s u m e r s i i n p i e n o l a r e s p o n s a b i l i t à d i a v e r a b b a n d o n a t o l a S i c i l i a " , c o n c l u d e M i s i a n i .