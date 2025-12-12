R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A p p r o f o n d i r e g l i a s p e t t i e c o n o m i c i , o r g a n i z z a t i v i e s o c i a l i c h e i n f l u e n z a n o l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a , c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e l e p o l i t i c h e d i a c c e s s o a i f a r m a c i e a i s e r v i z i e s s e n z i a l i , i n c l u s e l e a t t i v i t à d i s c r e e n i n g n e o n a t a l e . S o n o g l i o b i e t t i v i d i ' M o n i t o R a r e - F o c u s f a r m a c i p e r m a l a t t i e r a r e e s c r e e n i n g n e o n a t a l e ' , u n n u o v o p r o g e t t o d i r i c e r c a r e a l i z z a t o d a U n i a m o , l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C r e a S a n i t à , C e n t r o p e r l a r i c e r c a e c o n o m i c a a p p l i c a t a i n s a n i t à . I l p r o g e t t o - i n f o r m a u n a n o t a - a m p l i a e r a f f o r z a l ' i m p e g n o d i U n i a m o n e l m o n i t o r a g g i o d e l s i s t e m a i t a l i a n o d e d i c a t o a l l e m a l a t t i e r a r e e r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e d e l p e r c o r s o v e r s o u n a c c e s s o p i ù e q u o e o m o g e n e o a l l e t e r a p i e e a l l e o p p o r t u n i t à d i d i a g n o s i p r e c o c e . L a r i c e r c a , c o n d o t t a d a C r e a S a n i t à , p r e v e d e u n l a v o r o a r t i c o l a t o s u p i ù p i a n i , t r a c u i : a n a l i s i d e s k , r i c e r c h e b i b l i o g r a f i c h e e r e v i s i o n i s i s t e m a t i c h e d e l l a l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a ; s v i l u p p o d i b a n c h e d a t i d e d i c a t e a c o n s u m i , a c c e s s o e r e g o l a m e n t a z i o n e d e i f a r m a c i p e r m a l a t t i e r a r e ; m o d e l l i d i v a l u t a z i o n e q u a n t i t a t i v i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a g l i i m p a t t i e c o n o m i c i e s o c i a l i . I n o l t r e : s o m m i n i s t r a z i o n e d i s u r v e y p e r r a c c o g l i e r e e v i d e n z e d i r e t t e d a p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a e p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e e c o n s u l t a z i o n i c o n m e t o d o D e l p h i , p e r f a v o r i r e c o n s e n s o s c i e n t i f i c o e m u l t i d i s c i p l i n a r e . L a p u b b l i c a z i o n e f i n a l e c o n t e r r à u n a s i n t e s i d e i r i s u l t a t i c h e c o n f l u i r à n e l ' R a p p o r t o M o n i t o R a r e ' , d o c u m e n t o a n n u a l e c h e p r e s e n t a l o s t a t o d e l l ' a r t e d e l l e p o l i t i c h e e d e i s e r v i z i d e d i c a t i a l l e m a l a t t i e r a r e i n I t a l i a . I l p r o g e t t o s i c o n c e n t r a s u 5 a r e e p r i n c i p a l i : c o n s u m i e s p e s a p e r i f a r m a c i d e s t i n a t i a l l e m a l a t t i e r a r e ; t e m p i d i a c c e s s o a i f a r m a c i e a i d i s p o s i t i v i m e d i c i ; b e n c h m a r k i n g r e g i o n a l e , s i a q u a n t i t a t i v o c h e q u a l i t a t i v o , r e l a t i v o a l l e d i f f e r e n z e d i r e g o l a m e n t a z i o n e e a c c e s s o a l l e t e r a p i e ; r e v i s i o n i d e l l a l e t t e r a t u r a s u e c o n o m i a e f a r m a c i o r f a n i ( c o s t o - e f f i c a c i a , i n n o v a t i v i t à , c o s t i e v i t a t i … ) ; m o d e l l i d i c o s t o - e f f i c a c i a e b u d g e t i m p a c t r e l a t i v i a l l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e . U n c a p i t o l o s p e c i f i c o s a r à d e d i c a t o p r o p r i o a l l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e , t e m a c h i a v e p e r g a r a n t i r e d i a g n o s i p r e c o c i e i n t e r v e n t i t e m p e s t i v i . I l p r o g e t t o è r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i A l e x i o n P h a r m a I t a l y S r l , T a k e d a I t a l i a , S a n o f i I t a l y , R o c h e P h a r m a I t a l y .