R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S e l u m e t i n i b s i e r a g i à d i m o s t r a t o e f f i c a c e i n e t à p e d i a t r i c a n e l r i d u r r e i l v o l u m e e n e l c o n t r o l l a r e l a c r e s c i t a " d e i n e u r o f i b r o m i , " s t a b i l i z z a n d o l a m a l a t t i a d e i p l e s s i f o r m i , m a a n c h e c o n t r o l l a n d o i l d o l o r e , c o n f o r t i r i c a d u t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a . A v e r e a d e s s o a d i s p o s i z i o n e l a s t e s s a t e r a p i a a n c h e p e r l ' e t à a d u l t a a p r e n u o v e f r o n t i e r e t e r a p e u t i c h e p e r u n a f e t t a d i p a z i e n t i c h e r i m a n e v a s i c u r a m e n t e b i s o g n o s a d i q u e s t o t i p o d i a p p r o c c i o " . C o s ì C l a u d i a S a n t o r o , p e d i a t r a g e n e t i s t a d e l l ' U o s d d i E m a t o l o g i a e o n c o l o g i a d e l l ' A o u L . V a n v i t e l l i d i N a p o l i , c o m m e n t a l ' e s t e n s i o n e d i i n d i c a z i o n e , d a p a r t e d e l l ' E m a - A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i , p e r l ' i m p i e g o d i s e l u m e t i n i b n e l l ' e t à a d u l t a . S i t r a t t a d i " u n f a r m a c o i n i b i t o r e d i M e k - s p i e g a - c h e è f o n d a m e n t a l e n e l l a v i a " m e t a b o l i c a " c h e è d i s r e g o l a t a " i n c h i h a u n a d i a g n o s i d i n e u r o f i b r o m a t o s i d i t i p o 1 ( N f 1 ) . Q u e s t a c o n d i z i o n e è " a l l a b a s e d e l l a p a t o g e n e s i d e l l e c o m p l i c a n z e t u m o r a l i d e l l a N f 1 , i n p a r t i c o l a r e d e l n e u r o f i b r o m a p l e s s i f o r m e " . L o s t u d i o K o m e t , " s u l l a b a s e d e l q u a l e s i è f o n d a t a l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' E m a - i l l u s t r a S a n t o r o - h a d i m o s t r a t o c h e s e l u m e t i n i b i n e t à a d u l t a è e f f i c a c e r i s p e t t o a l p l a c e b o n e l r a g g i u n g e r e l a r i s p o s t a o b i e t t i v a c o n f e r m a t a ( O r r ) , q u i n d i d a n d o d e l l e r i s p o s t e p a r z i a l i i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l v o l u m e d e l l a m a s s a , c o n r i c a d u t e c h i a r a m e n t e s u q u e l l i c h e s o n o i s i n t o m i s e c o n d a r i d e l l a l e s i o n e , p r i m o f r a t u t t i i l d o l o r e , m a a n c h e l a r i d u z i o n e d i t u t t i i s i n t o m i c h e n e s o n o s e c o n d a r i " . L o s t u d i o " c i h a o f f e r t o d e i d a t i c h e s o n o a n c o r a p r e l i m i n a r i : a s p e t t e r e m o q u e l l i f i n a l i , p e r c h é s i t r a t t a d i u n o s t u d i o a n c o r a a t t i v o - p r e c i s a l ' e s p e r t a - Q u e l l o c h e p o s s i a m o d i r e è c h e , s u l l a b a s e d e i d a t i d i s p o n i b i l i p e r l ' e t à p e d i a t r i c a , c i a s p e t t i a m o u n t a s s o d i r i s p o s t a s i c u r a m e n t e p i ù e l e v a t o , c o n u n a s i c u r e z z a e u n ' e f f i c a c i a a l u n g o t e r m i n e c h e s a r a n n o p r o b a b i l m e n t e c o m p a t i b i l i c o n q u e l l i g i à o s s e r v a t i s u i b a m b i n i " . " F i n o a p o c o t e m p o f a - s o t t o l i n e a S a n t o r o - p o t e v a m o u s a r e q u e s t o f a r m a c o , l ' u n i c o a l m o m e n t o d i s p o n i b i l e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , s o l a m e n t e i n p e r s o n e c o n m e n o d i 1 8 a n n i , m a l ' N f 1 è u n a p a t o l o g i a c h e d à c o m p l i c a n z e q u o a d v i t a m " , q u i n d i c h e i n f l u i s c o n o s u l l a s o p r a v v i v e n z a d e l p a z i e n t e , " e i l p l e s s i f o r m e , s e p p u r c o n g e n i t o , d à p r o b l e m i p e r t u t t a l a v i t a e u n t a s s o d i c r e s c i t a p i ù o m e n o c o s t a n t e p e r c i a s c u n p a z i e n t e . N o n p o t e v a m o l a s c i a r e f u o r i g l i a d u l t i e n o n o f f r i r e l o r o q u e s t a s c i e n z a t e r a p e u t i c a c h e - c o n c l u d e - h a s i c u r a m e n t e m o d i f i c a t o d r a m m a t i c a m e n t e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a p a t o l o g i a " .