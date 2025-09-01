R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A l C o n g r e s s o 2 0 2 5 d e l l a S o c i e t à E u r o p e a d i C a r d i o l o g i a ( E s c ) B a y e r h a c o n d i v i s o n u o v e a n a l i s i p o s t h o c d e l l o s t u d i o d i f a s e I I I A t t r i b u t e - C m s u a c o r a m i d i s . L e a n a l i s i e s p l o r a t i v e s u g g e r i s c o n o , t r a i p a z i e n t i a f f e t t i d a a m i l o i d o s i c a r d i a c a d a t r a n s t i r e t i n a , m i g l i o r a m e n t i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i r i s p e t t o a l b a s a l e , n e i l i v e l l i d e l b i o m a r c a t o r e N T - p r o B N P , d i N T - p r o B N P n e l l a d i s t a n z a p e r c o r s a i n 6 m i n u t i e / o u n m i g l i o r a m e n t o o u n a r r e s t o d e l l a p r o g r e s s i o n e s e c o n d o i l s i s t e m a d i s t a d i a z i o n e d e l N a t i o n a l a m y l o i d o s i s c e n t e r . L e a n a l i s i d e l l ' e f f e t t o d i a c o r a m i d i s s u l m i g l i o r a m e n t o d e i l i v e l l i d i N T - p r o B N P d a s o l o e s u l l a c a p a c i t à d e l f a r m a c o d i m i g l i o r a r e o a r r e s t a r e l o s t a d i o N a c - r i p o r t a u n a n o t a - s o n o s t a t e c o n d o t t e d a B r i d g e B i o P h a r m a . L ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a B a y e r h a c o n d o t t o l e a n a l i s i s u l m i g l i o r a m e n t o c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o r i s p e t t o a l b a s a l e n e i l i v e l l i d i N T - p r o B N P / 6 M W D . S e n z a t r a t t a m e n t o , l e p e r s o n e c o n l a d i a g n o s i h a n n o u n a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a c h e v a r i a d a i 3 a i 5 a n n i . G r a z i e a i p r o g r e s s i n e l l e t e c n i c h e d i a g n o s t i c h e , è s e m p r e p i ù e v i d e n t e c h e l a a m i l o i d o s i c a r d i a c a d a t r a n s t i r e t i n a ( A t t r - C m ) r a p p r e s e n t a u n a c a u s a s o t t o d i a g n o s t i c a t a d i i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , c o n t r i b u e n d o f i n o a l 1 5 % d e i c a s i d i i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a c o n f r a z i o n e d i e i e z i o n e p r e s e r v a t a ( H F p E F ) . " Q u e s t e a n a l i s i c i o f f r o n o s e g n a l i p r o m e t t e n t i , s u g g e r e n d o c h e a c o r a m i d i s p o t r e b b e a v e r e i l p o t e n z i a l e , i n a l c u n i p a z i e n t i , d i f a r e m o l t o p i ù c h e r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a . I r i s u l t a t i i n d i c a n o , i n f a t t i , m i g l i o r a m e n t i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i , r i s p e t t o a l b a s a l e , n e i v a l o r i d i N T - p r o B N P e N T - p r o B N P / 6 M W D " d i c h i a r a F r a n c e s c o C a p p e l l i , c a r d i o l o g o p r e s s o l ' A z i e n d a o s p e d a l i e r o - u n i v e r s i t a r i a C a r e g g i d i F i r e n z e . N e l c o r s o d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 - s i l e g g e - l a c l a s s e N y h a ( N e w Y o r k H e a r t A s s o c i a t i o n ) , c h e v a l u t a i s i n t o m i e l o s t a t o f u n z i o n a l e d e i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , è r i m a s t a s t a b i l e o è m i g l i o r a t a n e l 6 4 , 1 % d e i p a r t e c i p a n t i t r a t t a t i c o n a c o r a m i d i s , r i s p e t t o a l 4 7 % d i q u e l l i t r a t t a t i c o n p l a c e b o , d o p o 3 0 m e s i d i t r a t t a m e n t o . L a p r i m a a n a l i s i p o s t h o c p r e s e n t a t a a l C o n g r e s s o h a v a l u t a t o l ' a n d a m e n t o d e i l i v e l l i d i N T - p r o B N P r i s p e t t o a i v a l o r i i n i z i a l i . I d a t i m o s t r a n o c h e , n e l g r u p p o t r a t t a t o c o n a c o r a m i d i s , u n n u m e r o m a g g i o r e d i p a z i e n t i ( 3 s u 4 ) , s o p r a v v i s s u t i f i n o a l l a f i n e d e l p e r i o d o d i 3 0 m e s i , h a m o s t r a t o u n a s t a b i l i z z a z i o n e o u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a m a l a t t i a s u p e r i o r e a l 3 0 % r i s p e t t o a l b a s a l e , r i s p e t t o a l g r u p p o p l a c e b o . D o p o 3 0 m e s i , q u a s i l a m e t à d e i p a r t e c i p a n t i c h e h a n n o r i c e v u t o a c o r a m i d i s ( 4 5 % ) h a r e g i s t r a t o u n a r i d u z i o n e n e t t a d e i l i v e l l i d e l b i o m a r c a t o r e c o n s i d e r a t o , c o n t r o s o l o i l 9 % d i q u e l l i t r a t t a t i c o n p l a c e b o . L a s e c o n d a a n a l i s i p o s t h o c h a e s a m i n a t o s e a c o r a m i d i s f o s s e i n g r a d o d i m i g l i o r a r e i l n u m e r o d i p a z i e n t i c h e o t t e n e s s e r o m i g l i o r a m e n t i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i r i s p e t t o a i v a l o r i i n i z i a l i n e i l i v e l l i d i N T - p r o B N P e n e l l a d i s t a n z a p e r c o r s a i n 6 m i n u t i , r i s p e t t o a l p l a c e b o , d o p o 3 0 m e s i . I r i s u l t a t i h a n n o m o s t r a t o u n a d i f f e r e n z a s i g n i f i c a t i v a : c i r c a 1 p a z i e n t e s u 4 ( 2 2 , 7 % , 9 3 s u 4 0 9 ) n e l g r u p p o a c o r a m i d i s h a o t t e n u t o u n m i g l i o r a m e n t o i n a l m e n o u n o d i q u e s t i p a r a m e t r i , c o n t r o c i r c a 1 p a z i e n t e s u 1 0 n e l g r u p p o p l a c e b o ( 8 , 9 % , 1 8 s u 2 0 2 ) . L a t e r z a a n a l i s i p o s t h o c h a i n d a g a t o l ' e f f e t t o d i a c o r a m i d i s s u l c a m b i a m e n t o d e l l o s t a d i o N a c A t t r r i s p e t t o a l b a s a l e , d o p o 3 0 m e s i , c o n f r o n t a n d o l o c o n i l p l a c e b o . I r i s u l t a t i h a n n o e v i d e n z i a t o u n a d i f f e r e n z a s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a : u n a m a g g i o r e p e r c e n t u a l e d i p a r t e c i p a n t i n e l g r u p p o a c o r a m i d i s ( 5 2 , 1 % ) h a r a g g i u n t o u n o s t a d i o N a c s t a b i l e o m i g l i o r a t o , r i s p e t t o a l 4 3 , 1 % d e l g r u p p o p l a c e b o . " Q u e s t i n u o v i d a t i r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e i l p o t e n z i a l e d i a c o r a m i d i s n e l r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e i d e p o s i t i d i a m i l o i d e . S t o r i c a m e n t e , u n a d i a g n o s i t a r d i v a i m p o n e v a d i c o n c e n t r a r s i p r i n c i p a l m e n t e s u l r a l l e n t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a . T u t t a v i a , u n a d i a g n o s i p r e c o c e a p r e l a s t r a d a a o p p o r t u n i t à p i ù a m p i e , e s i a m o e n t u s i a s t i d i v e d e r e c o m e s i a p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a s u p p o r t a r e i p a z i e n t i a f f e t t i d a a m i l o i d o s i c a r d i a c a d a t r a n s t i r e t i n a - c o m m e n t a F r a n k S c h o e n i n g , r e s p o n s a b i l e d e l t e a m g l o b a l e d i p r o d o t t o p e r l e c a r d i o m i o p a t i e d i B a y e r P h a r m a c e u t i c a l s - C o m e u l t i m o t r a t t a m e n t o a g g i u n t o a l n o s t r o p o r t a f o g l i o p e r l ' i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , q u e s t o f a r m a c o r i f l e t t e l ' i m p e g n o c o s t a n t e d i B a y e r n e l m i g l i o r a r e l ' a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i c o n q u e s t a p a t o l o g i a d e b i l i t a n t e a l i v e l l o g l o b a l e " . " L ' i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a r i m a n e u n a d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i n e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a i n t u t t o i l m o n d o , c o n c o n d i z i o n i c o m e l ' A t t r - C m s p e s s o n o n d i a g n o s t i c a t e o s o t t o d i a g n o s t i c a t e . A c o r a m i d i s s e g n a u n ' i m p o r t a n t e p i e t r a m i l i a r e c h e p o r t a u n r i n n o v a t o o t t i m i s m o p e r i p a z i e n t i a f f e t t i d a l l a m a l a t t i a . I l f a r m a c o o f f r e a i m e d i c i u n ' u l t e r i o r e o p z i o n e t e r a p e u t i c a a d a z i o n e r a p i d a p e r p r o t e g g e r e q u e s t i p a z i e n t i v u l n e r a b i l i , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i e r a l l e n t a n d o l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a " a f f e r m a C h r i s t i n e R o t h , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , G l o b a l P r o d u c t S t r a t e g y a n d C o m m e r c i a l i z a t i o n e m e m b r o d e l P h a r m a c e u t i c a l s L e a d e r s h i p T e a m d i B a y e r . I l s i s t e m a d i s t a d i a z i o n e N a c - r i f e r i s c e l a n o t a - è u n m e t o d o c o n v a l i d a t o c h e c l a s s i f i c a i p a z i e n t i i n b a s e a l r i s c h i o d i m o r t a l i t à , c o n u n a s o p r a v v i v e n z a c h e d i m i n u i s c e d a l l o s t a d i o 1 a l l o s t a d i o 3 . L ' N T - p r o B N P è u n b i o m a r c a t o r e c o m u n e m e n t e u t i l i z z a t o p e r d i a g n o s t i c a r e e m o n i t o r a r e l ' i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , c o n l i v e l l i e l e v a t i c h e i n d i c a n o c h e i l c u o r e è s o t t o s f o r z o e p o t r e b b e n o n p o m p a r e i n m o d o e f f i c a c e . I l t e s t d e l l a d i s t a n z a p e r c o r s a i n 6 m i n u t i ( 6 M W D ) m i s u r a l a c a p a c i t à f u n z i o n a l e d i e s e r c i z i o d i u n p a z i e n t e c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , e d è s p e s s o c o r r e l a t o a l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . L e a n a l i s i p r e s e n t a t e a l l ' E s c s u g g e r i s c o n o c h e a c o r a m i d i s p u ò r i d u r r e l o s t r e s s c a r d i a c o , m i g l i o r a r e l a c a p a c i t à f u n z i o n a l e d i e s e r c i z i o e c o n t r i b u i r e a u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a i n a l c u n i p a z i e n t i . A c o r a m i d i s , s v i l u p p a t o d a B r i d g e B i o , è s t a t o a p p r o v a t o d a l l a F d a n e l 2 0 2 4 e d a l l ’ E m a a l l ' i n i z i o d e l 2 0 2 5 , c o n u n ' a u t o r i z z a z i o n e c h e s p e c i f i c a l a s t a b i l i z z a z i o n e q u a s i c o m p l e t a d e l l a t r a n s t i r e t i n a . B a y e r - c o n c l u d e l a n o t a - d e t i e n e i d i r i t t i e s c l u s i v i d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e l p r o d o t t o i n E u r o p a , m e n t r e B r i d g e B i o h a i d i r i t t i d i m a r k e t i n g p e r a c o r a m i d i s n e g l i S t a t i U n i t i e i n a l t r e r e g i o n i . D a l m a r z o 2 0 2 4 , B a y e r e B r i d g e B i o h a n n o a v v i a t o u n a c o l l a b o r a z i o n e p e r a c o r a m i d i s i n E u r o p a . L ’ a m i l o i d o s i c a r d i a c a d a t r a n s t i r e t i n a è u n a m a l a t t i a p r o g r e s s i v a e d e g e n e r a t i v a , c a r a t t e r i z z a t a d a l l ' a c c u m u l o d i p r o t e i n e a n o m a l e n e l m u s c o l o c a r d i a c o . S i s v i l u p p a q u a n d o l a t r a n s t i r e t i n a ( T t r ) , u n a p r o t e i n a t e t r a m e r i c a , d i v e n t a i n s t a b i l e a c a u s a d i u n a m u t a z i o n e g e n e t i c a e r e d i t a r i a o d e i p r o c e s s i d i i n v e c c h i a m e n t o , e s i d i s s o c i a n e i s u o i m o n o m e r i . Q u e s t i m o n o m e r i s i r i p i e g a n o i n m o d o a n o m a l o , s i a g g r e g a n o e f o r m a n o f i b r i l l e a m i l o i d i c h e s i d e p o s i t a n o n e l c u o r e , c a u s a n d o u n ’ i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a . L a m a l a t t i a v i e n e s p e s s o d i a g n o s t i c a t a i n s t a d i a v a n z a t i , q u a n d o l ' a c c u m u l o d i a m i l o i d e è g i à a v v e n u t o e i p a z i e n t i c o m i n c i a n o a m a n i f e s t a r e i s i n t o m i . S e n z a t r a t t a m e n t o , i p a z i e n t i c o n A t t r - C m h a n n o u n a s o p r a v v i v e n z a m e d i a d i 3 - 5 a n n i .