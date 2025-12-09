P a l e r m o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p i s t a n e r a " s u l l e s t r a g i d e l 1 9 9 2 v a l e z e r o t a g l i a t o " . L o h a d e t t o i l P r o c u r a t o r e c a p o d i C a l t a n i s s e t t a S a l v a t o r e D e L u c a d u r a n t e l ' a u d i z i o n e d a v a n t i a l l a C o m m i s s i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a g u i d a t a d a C h i a r a C o l o s i m o . " N o i a b b i a m o i n c o r s o d e l l e i n d a g i n i s u l l a p i s t a n e r a . C i ò c h e s i n c e r a m e n t e c i a p p a r e u n p o ' s t r a n o , u n p o ' s i n g o l a r e è c h e s i i n s i s t a s u u n c e r t o f i l o n e l e g a t o a l l a p i s t a n e r a . E m i r i f e r i s c o a l l a p i s t a D e l l e C h i a i e , a s e g u i t o d e l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a M a r i a R o m e o e a n c h e d a l l u o g o t e n e n t e G i u s t i n i . M i p a r e u n a a u t e n t i c a p e r d i t a d i t e m p o e g i à n e a b b i a m o p e r s o a b b a s t a n z a s u q u e s t a p i s t a , c o n t i n u a r e a p a r l a r e d i q u e s t a v i c e n d a . D a l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l u o g o t e n e n t e G i u s t i n i , d i M a r i a R o m e o e d a l l e p r e s u n t e d i c h i a r a z i o n i , c h e n o n c i s o n o m a i s t a t e , d e l c o l l a b o r a t o r e A l b e r t o L o C i c e r o , v i e n e f u o r i u n a p i s t a c h e g i u d i z i a r i a m e n t e v a l e z e r o t a g l i a t o . R i p e t o z e r o t a g l i a t o . N o n m i d i l u n g o , p e r c h é m i s e m b r a d i f a r v i p e r d e r e d e l t e m p o s u l p u n t o " . " C ' è u n ' a r c h i v i a z i o n e t r a n c i a n t e d e l G i p , u n g i p f r a p a r e n t e s i c h e n o n è c e r t a m e n t e a p p i a t t i t o s u l l e n o s t r e p o s i z i o n i . D i v e r s e v o l t e c i h a d a t o t o r t o - d i c e a n c o r a D e L u c a - c e r t e v o l t e a b b i a m o a p p e l l a t o c e r t e v o l t e h a a v u t o r a g i o n e l u i e c e r t e v o l t e p e r ò a b b i a m o a v u t o r a g i o n e n o i " . " E d e v o d i r e c h e q u e s t o f i l o n e r e l a t i v o a D e l l e C h i a i e , a t t e n z i o n e n o n è c h e q u a n o i s t i a m o v e n e n d o a d i r e n o i e s c l u d i a m o c h e D a l l e C h i a i e p o s s a a v e r e a v u t o u n r u o l o , n o n a b b i a m o e l e m e n t i a l l o S t a t o , m a n o n c i s e n t i a m o n e a n c h e d i e s c l u d e r l o , v i s t o c h e è u n o s t r a g i s m o d i d e s t r a s t o r i c a m e n t e i n I t a l i a c ' è s t a t o - p r o s e g u e D e L u c a - m a p r o v a c h e c i s i a s t a t o s i a c o l l e g a t o a l l e s t r a g i d e l 9 2 , n o n n e a b b i a m o , n o n s o l o p r o v e m a a n c h e c o n c r e t i e l e m e n t i " .