R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o n C h i a r a A p p e n d i n o " n o n a b b i a m o m a i l i t i g a t o , h a a p e r t o u n c o n f r o n t o p o l i t i c o , m a q u e s t o c o n f r o n t o p o l i t i c o c ' è s t a t o , c ' è e c i d e v e e s s e r e , s e m p r e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , o s p i t e d i ' A c c o r d i e d i s a c c o r d i ' i n o n d a q u e s t a s e r a a l l e 2 1 . 3 0 s u N o v e . " Q u e l l e p a r o l e - h a a g g i u n t o l ' e x p r e m i e r - s o n o d a s o t t o s c r i v e r e . C a m p o l a r g o è u n ' e s p r e s s i o n e c h e h o s e m p r e r e s p i n t o m a r i c o m p a r e s u i g i o r n a l i e n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o . I g i o r n a l i , e s s e n d o n o i s c o m o d i , c e r c a n o s e m p r e d i s o v r a p p o r s i c o n i l l o r o c h i a c c h i e r i c c i o . D i c e n d o c h e h a v o t a t o " p e r l a c o n f e r m a a p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o " h a r i d i m e n s i o n a t o q u e s t o c l a m o r e m e d i a t i c o . N o i p i ù s c o m o d i d i c o s ì n o n p o s s i a m o e s s e r e , c i s i a m o d a t i u n ' i d e n t i t à f o r t e , c e l ' h a d a t a l a n o s t r a b a s e , N o v a , s i a m o l ' u n i c o p a r t i t o i n g i r o p e r i l m o n d o c h e h a a f f i d a t o s t a t u t o , r i f o r m e , o b i e t t i v i s t r a t e g i c i c o m p l e t a m e n t e a l l a b a s e . È q u e l l a l a n o s t r a l i n f a v i t a l e , s i a m o n e l c a m p o p r o g r e s s i s t a c o n u n a p o s t u r a a s s o l u t a m e n t e i n d i p e n d e n t e " .