R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o r a p p r e s e n t a u n a p a t o l o g i a c o m p l e s s a n o n s o l o d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o , m a a n c h e s u l p i a n o s o c i a l e e p s i c o l o g i c o . " L a p r i o r i t à è u n a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e e m u l t i d i s c i p l i n a r e " d e l p a z i e n t e . " N o i s p e c i a l i s t i c i o c c u p i a m o s o l o d i u n a p a r t e d e l l e p r o b l e m a t i c h e , m e n t r e m o l t e a l t r e d e v o n o e s s e r e g e s t i t e d a p r o f e s s i o n i s t i d i v e r s i , l a v o r a n d o i n m o d o c o o r d i n a t o " . C o s ì L u c a M o r o n i , i n t e r n i s t a i m m u n o l o g o p r e s s o l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , c o m m e n t a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e i r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o d i a s c o l t o ' I t a l i a n S y s t e m i c L u p u s E r y t h e m a t o s u s ( S l e ) P a t i e n t s : O v e r v i e w o f T h e i r Q u a l i t y o f L i f e a n d U n m e t N e e d s ' , a p p e n a p u b b l i c a t o s u l ' J o u r n a l o f C l i n i c a l M e d i c i n e ' , c h e p e r l a p r i m a v o l t a d e s c r i v e i n m o d o s t r u t t u r a t o l ' i m p a t t o s o c i a l e , f u n z i o n a l e e d e m o t i v o d e l l a p a t o l o g i a i n I t a l i a . L ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e h a a c h e f a r e c o n u n a s p e t t o c e n t r a l e d e l l a m a l a t t i a : l a c r o n i c i t à . " C h i v i v e c o n u n a p a t o l o g i a c r o n i c a s p e s s o t e n d e a d a t t r i b u i r e t u t t i i s i n t o m i a l l a m a l a t t i a s t e s s a - s p i e g a M o r o n i - N e l c a s o d e l l u p u s l a s t a n c h e z z a , i d i s t u r b i d e l s o n n o o q u e l l i d e l l ' u m o r e , t r a c u i a n s i a e d e p r e s s i o n e , n o n s e m p r e s o n o l e g a t i d i r e t t a m e n t e a l l ' a t t i v i t à d e l l a m a l a t t i a , m a , c o m e e m e r g e a n c h e d a i n o s t r i s t u d i e d a n u m e r o s e r i c e r c h e i n t e r n a z i o n a l i , r a p p r e s e n t a n o s p e s s o i l p e s o m a g g i o r e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i p a z i e n t i " . L a s t a n c h e z z a , i n p a r t i c o l a r e , è u n o d e i s i n t o m i p i ù c o m p l e s s i d a i n t e r p r e t a r e . " L a f a t i c a è u n ' e s p e r i e n z a c o m u n e n e i p a z i e n t i c o n l u p u s - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - m a n o n è d e t t o c h e s i a s e m p r e d o v u t a a l l ' i n f i a m m a z i o n e . P u ò e s s e r e l e g a t a a d a n n i d ' o r g a n o o a l l a p r e s e n z a d i d i s t u r b i d e l l ' u m o r e , c o m e l a d e p r e s s i o n e . Q u e s t o r e n d e l a v a l u t a z i o n e c l i n i c a d i f f i c i l e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d i a g n o s t i c o " . I n a l c u n i c a s i , i n o l t r e , " i d i s t u r b i p s i c o l o g i c i p o s s o n o p r e c e d e r e l a d i a g n o s i s t e s s a d e l l a m a l a t t i a . S p e s s o n e i p a z i e n t i c o n l u p u s e s i s t e u n a c o e s i s t e n z a d i d i s t u r b i d e l l ' u m o r e c h e p u ò e s s e r e a n c h e p r e m o r b o s a e c h e c o n t r i b u i s c e a c o m p l i c a r e i l q u a d r o c l i n i c o " , p r e c i s a l o s p e c i a l i s t a . U n n o d o c r u c i a l e c h e e m e r g e a n c h e d a i d a t i r a c c o l t i r i g u a r d a l ' u s o d e l c o r t i s o n e , c h e " è s t a t o u n f a r m a c o r i v o l u z i o n a r i o e c o n t i n u a a s a l v a r e v i t e , s o p r a t t u t t o n e l l e f a s i a c u t e d e l l a m a l a t t i a - r i m a r c a M o r o n i - T u t t a v i a o l t r e i l 6 0 % d e i p a z i e n t i i n t e r v i s t a t i , s e g u i t i p r e s s o c e n t r i d i t u t t a I t a l i a , u t i l i z z a a n c o r a q u e s t a t e r a p i a i n m o d o c r o n i c o e , c o n l a d i s p o n i b i l i t à a t t u a l e d i f a r m a c i b i o l o g i c i e t e r a p i e i n n o v a t i v e , q u e s t o n o n è p i ù a c c e t t a b i l e . E ' u n a r e s p o n s a b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e d e l l a c o m u n i t à m e d i c a g a r a n t i r e a i p a z i e n t i l ' a c c e s s o a l l e c u r e p i ù m o d e r n e " . S e c o n d o l ' e s p e r t o , i l c o r t i s o n e d o v r e b b e e s s e r e c o n s i d e r a t o p r i n c i p a l m e n t e c o m e " u n a t e r a p i a p o n t e p e r c o n t r o l l a r e r a p i d a m e n t e l ' i n f i a m m a z i o n e e p r o t e g g e r e g l i o r g a n i n e l l e f a s i a c u t e , m a n o n d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n t r a t t a m e n t o c r o n i c o , s e n o n i n c a s i s e l e z i o n a t i " . U n ' a l t r a p r i o r i t à e v i d e n z i a t a d a l r e p o r t r i g u a r d a l a r i d u z i o n e d e i t e m p i p e r l a d i a g n o s i . " L a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a c l a s s e m e d i c a è s i c u r a m e n t e m i g l i o r a t a , m a n o n a b b a s t a n z a - o s s e r v a l ' e s p e r t o - I l r u o l o d e l l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e è c r u c i a l e : i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e d e v e p o t e r i n d i r i z z a r e r a p i d a m e n t e i l p a z i e n t e a l l o s p e c i a l i s t a o a l c e n t r o d i r i f e r i m e n t o p i ù a p p r o p r i a t o . Q u e s t o p e r m e t t e d i r i d u r r e i l r i t a r d o t r a l ' i n s o r g e n z a d e i s i n t o m i e l a d i a g n o s i , m a a n c h e d i i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e e v e n t u a l i d a n n i d ' o r g a n o . U n e s e m p i o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e è i l c o i n v o l g i m e n t o r e n a l e , c h e p u ò s v i l u p p a r s i a n c h e i n p a z i e n t i g i à d i a g n o s t i c a t i . I n d i v i d u a r e p r e c o c e m e n t e q u e s t i s e g n i - a v v e r t e M o r o n i - è f o n d a m e n t a l e p e r p r e v e n i r e d a n n i i r r e v e r s i b i l i " . I l l u p u s " p u ò c o i n v o l g e r e p r a t i c a m e n t e q u a l s i a s i o r g a n o - c h i a r i s c e l o s p e c i a l i s t a - m a t r a l e f i g u r e p i ù i m p o r t a n t i n e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e c i s o n o s i c u r a m e n t e i l n e f r o l o g o , i l d e r m a t o l o g o , i l n e u r o l o g o e i l g i n e c o l o g o o s t e t r i c o e s p e r t o n e l l e g r a v i d a n z e a r i s c h i o . N o n v a p o i d i m e n t i c a t o i l r u o l o d e l l o p s i c o l o g o , f o n d a m e n t a l e p e r g e s t i r e l ' i m p a t t o e m o t i v o d e l l a m a l a t t i a " . R i c o r d a n d o c h e l a p a t o l o g i a c o l p i s c e p r e v a l e n t e m e n t e d o n n e i n e t à f e r t i l e e c h e i l t e m a d e l l a g r a v i d a n z a r a p p r e s e n t a s p e s s o u n a p r e o c c u p a z i o n e p e r l e p a z i e n t i , l ' e s p e r t o r a s s i c u r a : " N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i l e d o n n e p o s s o n o a f f r o n t a r e l a g r a v i d a n z a , p u r c h é s e g u i t e c o n c o n t r o l l i p i ù a t t e n t i e , s e n e c e s s a r i o , c o n t e r a p i e a d e g u a t e " . I n f i n e , s u l m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o , M o r o n i p r e c i s a : " N o n d o b b i a m o i m m a g i n a r e u n a s t r u t t u r a f i s i c a d e d i c a t a . L a ' l u p u s c l i n i c ' è u n m o d e l l o f u n z i o n a l e , u n a r e t e d i s p e c i a l i s t i c h e c o n o s c o n o l a m a l a t t i a , c o n a g e n d e d e d i c a t e , p e r c o r s i d i a c c e s s o r a p i d i e m o m e n t i p e r i o d i c i d i c o n f r o n t o s u i c a s i c l i n i c i . E ' s o p r a t t u t t o - c o n c l u d e - u n a q u e s t i o n e d i c o n n e s s i o n e t r a c o m p e t e n z e " .