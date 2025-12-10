R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l t e m a d e l l e p r i m a r i e “ m o m e n t a n e a m e n t e n o n c i i n t e r e s s a t a n t i s s i m o , s i v e d r à d a l l a l e g g e e l e t t o r a l e ” . C o s ì F r a n c e s c o S i l v e s t r i d e l M o v i m e n t o C i n q u e S t e l l e , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T g 2 4 . “ I l p r e m i e r c h e a n d r à , c h e s i a C o n t e , S c h l e i n , S i l v e s t r i o c h i u n q u e a l t r o , m e t t e r à o m e n o i l s a l a r i o m i n i m o ? C e r c h e r à d i d e p o t e n z i a r e a l c u n i c a p i t o l i d i s p e s a c o m e i l P o n t e s u l l o S t r e t t o e l i m e t t e r à p e r l e i n f r a s t r u t t u r e o n o ? ” , h a p r o s e g u i t o . “ N o i s i a m o s e m p r e s t a t i a f a v o r e d e l p r o p o r z i o n a l e p u r o . I l p r o p o r z i o n a l e c h e p r o p o n e i l c e n t r o d e s t r a è d i v e r s o d a q u e l l o d e l M o v i m e n t o C i n q u e S t e l l e p e r c h é l o r o p r o p o n g o n o i l p r e m i o d i m a g g i o r a n z a , n o i p r o p o n i a m o c h e u n a r a p p r e s e n t a n z a p a r l a m e n t a r e d e b b a a v e r e i p a r l a m e n t a r i r i s p e t t o a l l e p e r c e n t u a l i c h e a b b i a m o p r e s o ” , h a c o n c l u s o .