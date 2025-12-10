R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " H o i n v i a t o a l l a m i n i s t r a C a l d e r o n e u n a l e t t e r a f o r m a l e p e r c h i e d e r e , a n c o r a u n a v o l t a , d i i n t e r v e n i r e s u u n a d e l l e i n g i u s t i z i e p i ù p e s a n t i c h e g r a v a n o s u c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i : l a v i c e n d a d e i s i l e n t i E n a s a r c o . P e r s o n e c h e p e r a n n i h a n n o v e r s a t o c o n t r i b u t i o b b l i g a t o r i e o g g i s i r i t r o v a n o s e n z a p e n s i o n e p e r c h é n o n h a n n o r a g g i u n t o i v e n t ’ a n n i d i c o n t r i b u z i o n e r i c h i e s t i d a l l a F o n d a z i o n e ” . L o d i c h i a r a M a r c o F u r f a r o , d e p u t a t o P d i n C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i e m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . “ P i ù d i u n a n n o f a l a C a m e r a h a a p p r o v a t o u n o r d i n e d e l g i o r n o , a m i a p r i m a f i r m a , c h e i m p e g n a v a i l G o v e r n o a r i s o l v e r e q u e s t o p r o b l e m a . D a a l l o r a , s i l e n z i o a s s o l u t o : n e s s u n c o n f r o n t o , n e s s u n p e r c o r s o n o r m a t i v o , n e s s u n a r i s p o s t a . È u n f a t t o g r a v e , c h e m i n a l a f i d u c i a n e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e e l a s c i a s e n z a p r o s p e t t i v a c h i h a f a t t o l a p r o p r i a p a r t e . P e r q u e s t o h o s o l l e c i t a t o e c h i e s t o a l l a m i n i s t r a u n i n c o n t r o , n o n c h é d i a p r i r e s u b i t o u n t a v o l o c o n E n a s a r c o e l e r a p p r e s e n t a n z e d e i s i l e n t i , d e f i n i r e u n a s o l u z i o n e n o r m a t i v a e p r e v e d e r e r i s o r s e p e r r i s o l v e r e l a q u e s t i o n e . N o n è p i ù i l t e m p o d e i r i n v i i : q u i è i n g i o c o u n a q u e s t i o n e d i g i u s t i z i a s o c i a l e e d i r i s p e t t o v e r s o l e p e r s o n e ” .