M i l a n o , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l ’ I n p s G a b r i e l e F a v a e i l P r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i M i l a n o M a r c e l l o V i o l a , h a n n o f i r m a t o o g g i a M i l a n o u n a c o n v e n z i o n e c h e a v v i a u n p e r c o r s o d i c o l l a b o r a z i o n e s t a b i l e f i n a l i z z a t o a l l a r i c e r c a e l a r e p r e s s i o n e d e l l e v i o l a z i o n i i n a m b i t o c o n t r i b u t i v o , p r e v i d e n z i a l e e a s s i s t e n z i a l e , i l p o t e n z i a m e n t o d e l l e a z i o n i d i p r e v e n z i o n e e l o s v i l u p p o d i s i n e r g i e i n f o r m a t i v e e i n v e s t i g a t i v e s u n o t i z i e d i r e a t o a n c h e c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i a l t r e I s t i t u z i o n i . L a f i r m a è a v v e n u t a n e l l a s e d e d e l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a p r e s s o i l T r i b u n a l e d i M i l a n o a l l a p r e s e n z a d i A n t o n i o P o n e , D i r e t t o r e G e n e r a l e v i c a r i o , A l e s s a n d r o R o m a n o , D i r e t t o r e c e n t r a l e I n t e r n a l a u d i t , R i s k M a n a g e m e n t , C o m p l i a n c e e A n t i f r o d e , M a u r o S a v i a n o , D i r e t t o r e d e l C o o r d i n a m e n t o M e t r o p o l i t a n o d i M i l a n o , E u g e n i o F u s c o e B r u n a A l b e r t i n i , S o s t i t u t i P r o c u r a t o r i d e l l a R e p u b b l i c a p r e s s o i l T r i b u n a l e d i M i l a n o . L ’ a c c o r d o , i l p r i m o d e l g e n e r e i n I t a l i a , r a f f o r z a u n m o d e l l o d i c o o p e r a z i o n e c h e c o n s e n t e s c a m b i i n f o r m a t i v i p i ù t e m p e s t i v i , p r o c e d u r e p i ù s i c u r e e u n c o o r d i n a m e n t o o p e r a t i v o p i ù e f f i c a c e n e l l e i r r e g o l a r i t à c h e i n c i d o n o s u l f u n z i o n a m e n t o d e l m e r c a t o d e l l a v o r o e s u l l a c o r r e t t e z z a d e l l e t u t e l e p r e v i d e n z i a l i . L e c o m u n i c a z i o n i i s t i t u z i o n a l i s a r a n n o v e i c o l a t e a t t r a v e r s o P o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t a e s t r u m e n t i d i g i t a l i c h e a s s i c u r a n o i n t e g r i t à e r i s e r v a t e z z a , m e n t r e i l P o r t a l e d e d i c a t o a l l e n o t i z i e d i r e a t o ( N D R ) g a r a n t i r à u n t r a s f e r i m e n t o i m m e d i a t o d e l l e s e g n a l a z i o n i e m e r s e d u r a n t e l e a t t i v i t à d i c o n t r o l l o . L ’ I s t i t u t o m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e d e l l a P r o c u r a l e p r o p r i e s t r u t t u r e s p e c i a l i s t i c h e , i m p e g n a t e n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e i f e n o m e n i c h e a l t e r a n o i l m e r c a t o d e l l a v o r o e d a n n e g g i a n o i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i e l e i m p r e s e c o r r e t t e . L a P r o c u r a p o t r à r i c h i e d e r e a p p r o f o n d i m e n t i i s t r u t t o r i e v a l u t a r e i n i z i a t i v e c o n g i u n t e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a s s i c u r a r e u n p r e s i d i o d i l e g a l i t à s o l i d o e c o e r e n t e . L a C o n v e n z i o n e p r e v e d e i n c o n t r i p e r i o d i c i p e r m o n i t o r a r e l ’ e v o l u z i o n e d e i f e n o m e n i e d e f i n i r e s t r a t e g i e c o n d i v i s e , n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a t u t e l a d e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e e d e l l a v o r o r e g o l a r e r a p p r e s e n t a u n i n t e r e s s e p r i m a r i o d e l l o S t a t o . “ C o n q u e s t a c o n v e n z i o n e m e t t i a m o i n r e t e c o m p e t e n z e d i v e r s e e c o m p l e m e n t a r i , a m m i n i s t r a t i v e e i n v e s t i g a t i v e , p e r r e n d e r e p i ù i n c i s i v a l ’ a z i o n e d i p r e v e n z i o n e e d i c o n t r a s t o d e l l e v i o l a z i o n i i n a m b i t o c o n t r i b u t i v o , p r e v i d e n z i a l e e a s s i s t e n z i a l e . L a c o l l a b o r a z i o n e n a s c e d a u n p r i n c i p i o s e m p l i c e e d e c i s i v o . L a l e g a l i t à n o n è u n a c c e s s o r i o d e l s i s t e m a , è u n a s u a i n f r a s t r u t t u r a . Q u a n d o s i a l t e r a i l p a t t o c o n t r i b u t i v o , s i m a n i p o l a l ’ a c c e s s o a l l e p r e s t a z i o n i a s s i s t e n z i a l i o l e t u t e l e p r e v i d e n z i a l i , n o n s i c o l p i s c e s o l t a n t o u n e n t e , s i i n c r i n a l a f i d u c i a c o l l e t t i v a e s i s o t t r a e f u t u r o a c h i l a v o r a e a c h i r i s p e t t a l e r e g o l e . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a p r e s s o i l T r i b u n a l e d i M i l a n o r a f f o r z a l a c a p a c i t à d e l l o S t a t o d i r e a g i r e c o n l u c i d i t à e t e m p e s t i v i t à . A b b i a m o i l d o v e r e d i t u t e l a r e l e p e r s o n e e d i p r o t e g g e r e l a c o n c o r r e n z a l e a l e . D i f e n d e r e i l l a v o r o r e g o l a r e s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a d i g n i t à d e l P a e s e . I n q u e s t a d i r e z i o n e , l ’ u t i l i z z o d e i c a n a l i d i g i t a l i c e r t i f i c a t i e p r o c e d u r e p i ù s i c u r e d i t r a s m i s s i o n e d e g l i a t t i n o n è u n d e t a g l i o t e c n i c o , è u n m o d o c o n c r e t o p e r r e n d e r e l ' a z i o n e p u b b l i c a p i ù a f f i d a b i l e , p i ù t r a s p a r e n t e e p i ù e f f i c a c e . L a f o r z a d e l l e i s t i t u z i o n i s i m i s u r a n e l l a c a p a c i t à d i f a r e s q u a d r a , d i d i s t i n g u e r e c i ò c h e è e s s e n z i a l e e d i a g i r e c o n r i g o r e . Q u e s t a f i r m a v a l e t t a c o s ì . U n i m p e g n o c o m u n e p e r g a r a n t i r e c h e l e t u t e l e r e s t i n o c i ò c h e d e v o n o e s s e r e . D i r i t t i f o n d a t i s u r e g o l e , e q u i t à f o n d a t a s u r e s p o n s a b i l i t à , p r o t e z i o n e f o n d a t a s u l e g a l i t à ’ ” h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e F a v a .