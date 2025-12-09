M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A u t o g r i l l , l e a d e r n e l l a r i s t o r a z i o n e p e r c h i v i a g g i a e p a r t e d e l G r u p p o A v o l t a , n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n i z i a t i v a l e g a t a a l p a n i n o G o u r m A u t , h a d e v o l u t o u n i m p o r t o d i € 1 5 0 . 0 0 0 a P i z z A u t O n l u s , r a f f o r z a n d o c o s ì i l p r o p r i o i m p e g n o a l f i a n c o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e f o n d a t a d a N i c o A c a m p o r a p e r s e n s i b i l i z z a r e l e i s t i t u z i o n i e l a s o c i e t à c i v i l e s u l t e m a d e l l ’ o c c u p a b i l i t à d e l l e p e r s o n e a u t i s t i c h e . L ' i n i z i a t i v a - l a n c i a t a l o s c o r s o 1 5 l u g l i o e c o n c l u s a s i i l 1 5 o t t o b r e 2 0 2 5 i n t u t t i i p u n t i v e n d i t a A u t o g r i l l i n I t a l i a a d e r e n t i a l l ’ i n i z i a t i v a - è d e s t i n a t a a f i n a n z i a r e i l p r o g e t t o " P a l e s t r e d i A u t o n o m i a A b i t a t i v a " d i P i z z A u t , c h e o f f r e a i r a g a z z i e a l l e r a g a z z e a u t i s t i c h e a p p a r t a m e n t i e s p a z i p e r s p e r i m e n t a r e p e r c o r s i d i a v v i c i n a m e n t o a l l a v i t a i n d i p e n d e n t e . C o n l ’ i m p o r t o d e v o l u t o d a A u t o g r i l l , P i z z A u t O n l u s a c q u i s t e r à i l q u a r t o a p p a r t a m e n t o d e l p r o g e t t o C a s A u t e n t i c a , i l p r i m o r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a l s o s t e g n o d i A u t o g r i l l . L ' a p p a r t a m e n t o , s i t u a t o i n u n t i p i c o c o r t i l e l o m b a r d o , s a r à p a r t e i n t e g r a n t e d e l p r o g e t t o d i v i t a i n d i p e n d e n t e c h e P i z z A u t s t a r e a l i z z a n d o a p o c h e c e n t i n a i a d i m e t r i d a l r i s t o r a n t e d i C a s s i n a d e ' P e c c h i . “ S i a m o o r g o g l i o s i d i c i ò c h e a b b i a m o c o s t r u i t o i n q u e s t i a n n i e d e l l a v o r o c h e s t i a m o c o n t i n u a n d o a f a r e i n s i n e r g i a c o n P i z z A u t , c o n l a q u a l e n o n s o l o c i i m p e g n i a m o p e r u n a s o c i e t à s e m p r e p i ù i n c l u s i v a , m a c o n d i v i d i a m o a n c h e i v a l o r i d i a c c o g l i e n z a e p r o m o z i o n e d e l l a d i v e r s i t à ” , h a c o m m e n t a t o M a s s i m i l i a n o S a n t o r o , C E O I t a l y d i A v o l t a . “ I n l i n e a c o n l a s t r a t e g i a d i s o s t e n i b i l i t à d i A v o l t a , a g i a m o p e r f a v o r i r e l ’ i n c l u s i o n e a t u t t i i l i v e l l i e , a t t r a v e r s o p r o g e t t i e a z i o n i c o n c r e t e , l ’ o c c u p a z i o n e d e i p i ù f r a g i l i m e t t e n d o s e m p r e l e p e r s o n e a l c e n t r o ” . “ A u t o g r i l l è o r m a i u n p a r t n e r c o n s o l i d a t o d i P i z z A u t ” , a f f e r m a i l f o n d a t o r e N i c o A c a m p o r a . " N e l c o r s o d e g l i a n n i , l ' a z i e n d a è d i v e n t a t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l n o s t r o p e r c o r s o . I l p r o g e t t o d e i p a n i n i G o u r m A u t , c h e h a d e l i z i a t o t u t t i i v i a g g i a t o r i d e l l e a u t o s t r a d e i t a l i a n e d a l l ' e s t a t e , s i è t r a d o t t o i n u n g e n e r o s o s o s t e g n o . S i t r a t t a d i u n a l t r o p a s s o c o n c r e t o v e r s o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e n o s t r e ‘ P a l e s t r e d i A u t o n o m i a A b i t a t i v a ’ e o f f r i r e a i r a g a z z i o p p o r t u n i t à r e a l i d i c r e s c i t a e i n d i p e n d e n z a . L a c o l l a b o r a z i o n e d i A u t o g r i l l è l a c o n f e r m a c h e s o l o u n e n d o l e f o r z e p o s s i a m o c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù i n c l u s i v a " . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o i m p e g n o d i A u t o g r i l l p e r l ' i n c l u s i o n e s o c i a l e e l a v o r a t i v a a l f i a n c o d i P i z z A u t , c o n c u i l ’ a z i e n d a h a i n i z i a t o a c o l l a b o r a r e n e l 2 0 2 3 c o n l ' a s s u n z i o n e d i E d o a r d o . E d o a r d o h a f i r m a t o i l s u o p r i m o c o n t r a t t o a t e m p o i n d e t e r m i n a t o c o n A u t o g r i l l e h a l a v o r a t o i n d i s t a c c o p r e s s o i l p u n t o v e n d i t a P i z z A u t d i M o n z a . D o p o a v e r a c q u i s i t o c o m p e t e n z e e n u o v a c o n s a p e v o l e z z a , E d o a r d o è o r a p r o n t o p e r u n a n u o v a f a s e : d a l 2 0 2 6 l a v o r e r à p r e s s o l ' i c o n i c o p u n t o v e n d i t a A u t o g r i l l d i M e r c a t o d e l D u o m o ! M a n o n è t u t t o : A u t o g r i l l a s s u m e r à a t e m p o i n d e t e r m i n a t o u n a l t r o r a g a z z o / r a g a z z a c o n a u t i s m o c h e s a r à d i s t a c c a t o , a l p o s t o d i E d o a r d o , p r e s s o P i z z a A u t d i M o n z a , g e n e r a n d o c o s ì u n a " s t a f f e t t a l a v o r a t i v a " v i r t u o s a . L a s i n e r g i a s i è r a f f o r z a t a n e l t e m p o c o n a l t r e a t t i v i t à , c o m e l a c a m p a g n a A U T o p r o d o t t a p e r i l p r i m o l a n c i o d e l p a n i n o G o u r m A u t , c h e n e l 2 0 2 4 h a p e r m e s s o d i d e v o l v e r e a P i z z A u t € 2 0 0 . 0 0 0 p e r f i n a n z i a r e l ' a c q u i s t o d i u n f o o d t r u c k n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o P i z z A u t o b u s . A t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ a l t o v a l o r e s o c i a l e d i q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , n e l 2 0 2 4 i l l a v o r o d i A u r o g r i l l c o n P i z z A u t h a r i c e v u t o i l r i c o n o s c i m e n t o H i g h l y R e c o m m e n d e d - P e o p l e & P l a n e t A w a r d : D i v e r s i t y & I n c l u s i o n C h a m p i o n - n e l l ’ a m b i t o d e i F r o n t i e r A w a r d s , p r o g r a m m a i n t e r n a z i o n a l e c h e p r e m i a l ' e c c e l l e n z a e l ' i n n o v a z i o n e n e l s e t t o r e d e l t r a v e l r e t a i l – p e r l ’ i m p o r t a n t e l a v o r o c o n d i v i s o a f a v o r e d e l l ' i n c l u s i o n e s o c i a l e e l a v o r a t i v a d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a a u t i s m o .