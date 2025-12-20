P a r m a , 2 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A u m e n t a r e i l n u m e r o d i a l b e r i i n c i t t à , m a s o p r a t t u t t o d i s t r i b u i r l i i n m o d o d i f f u s o , e v i t a n d o g r a n d i c o n c e n t r a z i o n i i s o l a t e , p r o d u c e b e n e f i c i c o n c r e t i e m i s u r a b i l i . L o s o t t o l i n e a R e n a t o B r u n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ’ O r t o B o t a n i c o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a r m a , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l a p i a n t u m a z i o n e d e l 1 0 0 . 0 0 0 ° a l b e r o d i K i l o m e t r o V e r d e P a r m a . « A v e r e t a n t i p i c c o l i b o s c h i o m o l t i i n t e r v e n t i s p a r s i s u l t e r r i t o r i o a i u t a a d i v e r s i l i v e l l i » , s p i e g a , « a p a r t i r e d a l l a r i d u z i o n e d e l l e t e m p e r a t u r e l o c a l i » . D a l p u n t o d i v i s t a s c i e n t i f i c o , e v i d e n z i a B r u n i , « l ’ o m b r a d i u n a l b e r o è p i ù f r e s c a d i q u e l l a d i u n a t e t t o i a » , g r a z i e a i p r o c e s s i d i t r a s p i r a z i o n e d e l l e p i a n t e , c h e c o n t r i b u i s c o n o a n c h e a m i g l i o r a r e l a p e r m e a b i l i t à d e l s u o l o e l a g e s t i o n e d e l l e p i o g g e . M a i b e n e f i c i n o n s o n o s o l o n u m e r i c i : « C ’ è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e d i v i c i n a n z a t r a e s s e r i u m a n i e a l b e r i . L e c i t t à s o n o c r e s c i u t e , l a n a t u r a s i è a l l o n t a n a t a d a l l a v i t a q u o t i d i a n a , e r i p o r t a r l a d e n t r o g l i s p a z i u r b a n i s i g n i f i c a m i g l i o r a r e i l n o s t r o r a p p o r t o c o n l e p i a n t e , i m p a r a n d o a c o n o s c e r l e s e m p l i c e m e n t e o s s e r v a n d o l e » . « L a c i t t à n o n p u ò e s s e r e s t r a v o l t a d a l p u n t o d i v i s t a u r b a n i s t i c o , m a p u ò e s s e r e r i p e n s a t a c o n i n t e l l i g e n z a » . È q u e s t o l ’ a p p r o c c i o i n d i c a t o d a B r u n i . L a c h i a v e è i n d i v i d u a r e e v a l o r i z z a r e « g l i s p a z i c h e c o n s e n t o n o l a c o n v i v e n z a t r a l e e s i g e n z e u m a n e e q u e l l e d e l l a c i t t à » . R o t a t o r i e , p a r c h i , a r e e d i s m e s s e , r i t a g l i l a s c i a t i d a g l i i n t e r v e n t i u r b a n i s t i c i d i v e n t a n o c o s ì o p p o r t u n i t à p r e z i o s e . « I n t e r v e n i r e s u q u e s t i s p a z i r e s i d u a l i p i a n t a n d o a l b e r i è l a s t r a t e g i a g i u s t a » , a f f e r m a . I n q u e s t o p e r c o r s o , l ’ a r b o r e t o c h e s o r g e r à i n v i a l e D u T i l l o t r a p p r e s e n t a u n o d e g l i s v i l u p p i p i ù s i g n i f i c a t i v i : « È u n p r o g e t t o i m p o r t a n t e , v i c i n o a l l a c i t t à e i n s e r i t o i n u n c o n t e s t o i n f r a s t r u t t u r a l e c o m p l e s s o , c h e d i m o s t r a c o m e s i a p o s s i b i l e p o r t a r e l a n a t u r a a n c h e i n l u o g h i i n a s p e t t a t i » . L ’ o b i e t t i v o , c o n c l u d e B r u n i , è p r o s e g u i r e s u q u e s t a s t r a d a « l a v o r a n d o c o n l e i s t i t u z i o n i e c o n i p r i v a t i » , p e r c o n t i n u a r e a i n t e r v e n i r e o v u n q u e e s i s t a n o s p a z i d i s p o n i b i l i , t r a s f o r m a n d o l i i n p r e s ì d i v e r d i c a p a c i d i m i g l i o r a r e a m b i e n t e , c l i m a e q u a l i t à d e l l a v i t a u r b a n a .