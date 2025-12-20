P a r m a , 2 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - « R e n d e r e i l t e r r i t o r i o p i ù s a n o , p i ù p u l i t o e p i ù b i o d i v e r s o » : c o n q u e s t o o b i e t t i v o , c i n q u e a n n i f a , è n a t o i l C o n s o r z i o F o r e s t a l e K i l o m e t r o V e r d e P a r m a , c h e o g g i c e l e b r a u n t r a g u a r d o s t o r i c o c o n l a m e s s a a d i m o r a d e l 1 0 0 . 0 0 0 ° a l b e r o . A s o t t o l i n e a r n e i l v a l o r e è M a r i a P a o l a C h i e s i , p r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o F o r e s t a l e K i l o m e t r o V e r d e P a r m a c h e d e f i n i s c e i l r i s u l t a t o t u t t ’ a l t r o c h e s c o n t a t o . « C i s i a m o d a t i u n o b i e t t i v o q u a n t i t a t i v o p e r c h é è i m p o r t a n t e a v e r e d e i t r a g u a r d i . C e n t o m i l a a l b e r i i n c i n q u e a n n i s e m b r a v a n o u n a s f i d a a m b i z i o s a , e i n v e c e c e l ’ a b b i a m o f a t t a » , a f f e r m a . U n s u c c e s s o r e s o p o s s i b i l e , s p i e g a C h i e s i , « g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i , d e i p r i v a t i , d e l l e a z i e n d e , d e i c i t t a d i n i e d e l l e a s s o c i a z i o n i » , c h e r e n d e q u e s t o r i s u l t a t o « i l s i m b o l o d i u n a c o m u n i t à c h e s i p r e n d e c u r a d i s e s t e s s a e d e l p r o p r i o t e r r i t o r i o » . L a p o s a d e l G i n k g o b i l o b a i n v i a l e D u T i l l o t s e g n a a n c h e l ’ a v v i o d i u n n u o v o p r o g e t t o : l a n a s c i t a d e l l ’ a r b o r e t o u r b a n o d i P a r m a , c o n c e p i t o c o m e m u s e o a c i e l o a p e r t o d e d i c a t o a l l a c u r a d e l t e r r i t o r i o e a l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e . È u n G i n k g o b i l o b a , p i a n t a a n t i c h i s s i m a e s t r a o r d i n a r i a m e n t e r e s i s t e n t e , a r a p p r e s e n t a r e i l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d e l 1 0 0 . 0 0 0 ° a l b e r o p i a n t a t o d a l p r o g e t t o K i l o m e t r o V e r d e P a r m a . « L a s c e l t a n o n è c a s u a l e - s p i e g a M a r i a P a o l a C h i e s - . I l g i n k g o c i l e g a a l l a s t o r i a d e l p i a n e t a : c r e s c e l e n t a m e n t e , d i v e n t a i m p o n e n t e , e d è i l s i m b o l o d i u n a m o r e p e r i l t e r r i t o r i o c h e r i c h i e d e t e m p o m a s i c o s t r u i s c e i n m o d o s o l i d o » . C h i e s i h a a g g i u n t o c h e l ’ a l b e r o m e s s o a d i m o r a i n v i a l e D u T i l l o t è a n c h e i l p r i m o t a s s e l l o d e l l ’ a r b o r e t o u r b a n o , d e s t i n a t o a d i v e n t a r e « u n a g r a n d e b i b l i o t e c a d i a l b e r i , c o n c e n t i n a i a d i s p e c i e d i v e r s e » . U n p r o g e t t o c h e g u a r d a l o n t a n o e c h e n a s c e d a l l a p a r t e c i p a z i o n e c o n d i v i s a d i c i t t a d i n i , b a m b i n i , i s t i t u z i o n i e p a r t n e r . « P r e n d e r s i c u r a o g g i d e l t e r r i t o r i o s i g n i f i c a c o s t r u i r e b e n e s s e r e , q u a l i t à d e l l a v i t a e f u t u r o p e r l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o » , c o n c l u d e .