C o p e n a g h e n , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I p a e s i o c c i d e n t a l i h a n n o 3 0 g i o r n i d i t e m p o p e r t r o v a r e u n a s o l u z i o n e d i p l o m a t i c a a l l a c r i s i n u c l e a r e i r a n i a n a . L o h a a f f e r m a t o l a r a p p r e s e n t a n t e d e l l a p o l i t i c a e s t e r a e u r o p e a , K a j a K a l l a s . " S t i a m o e n t r a n d o i n u n a n u o v a f a s e d i 3 0 g i o r n i c h e d o b b i a m o d a v v e r o s f r u t t a r e p e r t r o v a r e s o l u z i o n i d i p l o m a t i c h e ” , h a d i c h i a r a t o p r i m a d e l l ' i n i z i o d i u n a r i u n i o n e d e l l ' U e a C o p e n a g h e n , a l l ' i n d o m a n i d e l l a d e c i s i o n e p r e s a d a g l i e u r o p e i d i a t t i v a r e i l m e c c a n i s m o c h e e n t r o u n m e s e r i p r i s t i n e r à l e s a n z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c o n t r o l ' I r a n . L a r i c h i e s t a s a r à e s a m i n a t a o g g i d a l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l ' O n u .