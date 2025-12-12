( A d n k r o n o s ) - U n a c e r i m o n i a c h e u n i s c e i l t r a g u a r d o a c c a d e m i c o a l l ’ i n g r e s s o i m m e d i a t o n e l m o n d o d e l l a v o r o . A l l ’ I N I G r o t t a f e r r a t a s o n o s t a t i p r o c l a m a t i 2 5 f i s i o t e r a p i s t i e 1 6 i n f e r m i e r i f o r m a t i n e i c o r s i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a “ T o r V e r g a t a ” o s p i t a t i n e l l a s e d e d e l G r u p p o I N I . U n a p p u n t a m e n t o c h e , o l t r e a c e l e b r a r e l a c o n c l u s i o n e d e l p e r c o r s o u n i v e r s i t a r i o , h a a c c e s o i r i f l e t t o r i s u u n t e m a c r u c i a l e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o i t a l i a n o : l a m a n c a n z a s t r u t t u r a l e d i p e r s o n a l e . L a g i o r n a t a s i è a p e r t a c o n u n c o n v e g n o i s t i t u z i o n a l e i n c u i a c c a d e m i c i e r a p p r e s e n t a n t i s a n i t a r i h a n n o i l l u s t r a t o i l m o d e l l o f o r m a t i v o s v i l u p p a t o d a l 2 0 1 0 d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a I N I e T o r V e r g a t a . U n p e r c o r s o c h e i n t e g r a l a f o r m a z i o n e t e o r i c a u n i v e r s i t a r i a c o n l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a n e i r e p a r t i d e l l ’ I N I , p e r m e t t e n d o a g l i s t u d e n t i d i m a t u r a r e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i c o m p l e t e e i m m e d i a t a m e n t e o p e r a t i v e . A l t a v o l o d e i r e l a t o r i s o n o i n t e r v e n u t i i l M a g n i f i c o R e t t o r e d i T o r V e r g a t a , p r o f . N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , i l p r e s i d e d e l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a p r o f . R o b e r t o B e i , l a p r o f . s s a R o s a r i a A l v a r o e l a d o t t . s s a M a r i a n g e l a P i e r a n t o z z i , p r e s i d e n t i d e i r i s p e t t i v i c o r s i , i n s i e m e a l l a m a n a g e r s a n i t a r i a d e l l ’ I N I , J e s s i c a V e r o n i c a F a r o n i . D a l 2 0 1 0 a o g g i l a c o l l a b o r a z i o n e h a p e r m e s s o d i f o r m a r e o l t r e 2 0 0 i n f e r m i e r i , d e i q u a l i u n o s u c i n q u e è s t a t o a s s u n t o d i r e t t a m e n t e d a l G r u p p o I N I . N e l 2 0 2 2 è n a t o a n c h e i l C o r s o d i L a u r e a i n F i s i o t e r a p i a , c h e o g g i h a v i s t o l a u r e a r s i i p r i m i 2 5 p r o f e s s i o n i s t i f o r m a t i i n t e r a m e n t e i n s t r u t t u r a . M o m e n t o c l o u d e l l a c e r i m o n i a è s t a t a l a f i r m a , d a v a n t i a l p u b b l i c o , d e i c o n t r a t t i d i l a v o r o d i V e r o n i c a e D a n i e l , r i s p e t t i v a m e n t e i n f e r m i e r a e f i s i o t e r a p i s t a , a s s u n t i d a l G r u p p o I N I . U n g e s t o d a l f o r t e v a l o r e s i m b o l i c o e o p e r a t i v o : d i m o s t r a r e c h e i l p o n t e t r a f o r m a z i o n e e o c c u p a z i o n e p u ò e s s e r e d i r e t t o , r a p i d o e d e f f i c a c e . M o v i m e n t o c h e , i n u n c o n t e s t o n a z i o n a l e s e g n a t o d a c a r e n z e d i p e r s o n a l e s a n i t a r i o , a s s u m e u n s i g n i f i c a t o a n c o r a p i ù f o r t e . « I l p e r s o n a l e s a n i t a r i o è s e m p r e m e n o e t r o v a r l o è s e m p r e p i ù d i f f i c i l e – h a d i c h i a r a t o C r i s t o p h e r F a r o n i , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o I N I – . P e r q u e s t o s e r v o n o i n v e s t i m e n t i n e l l a f o r m a z i o n e t e r r i t o r i a l e e n e l l a p r a t i c a i n c o r s i a . I l p u b b l i c o e i l p r i v a t o h a n n o l a r e s p o n s a b i l i t à d i f o r m a r e c h i u n g i o r n o s i p r e n d e r à c u r a d i t u t t i n o i » . L a m a n a g e r s a n i t a r i a d e l G r u p p o I N I , J e s s i c a V e r o n i c a F a r o n i , h a r i c o r d a t o c h e l a s c e l t a d i a p r i r e s e d i u n i v e r s i t a r i e d e n t r o l e s t r u t t u r e I N I n a s c e p e r r i d u r r e g l i o s t a c o l i e c o n o m i c i e l o g i s t i c i d e g l i s t u d e n t i : « N o n t u t t i p o s s o n o p e r m e t t e r s i d i v i v e r e i n c i t t à p e r s t u d i a r e . P o r t a r e l ’ u n i v e r s i t à s u l t e r r i t o r i o s i g n i f i c a d a r e u n ’ o p p o r t u n i t à i n p i ù a i r a g a z z i » . D a l p u n t o d i v i s t a a c c a d e m i c o , l a p r o f . s s a R o s a r i a A l v a r o h a e s p r e s s o g r a n d e s o d d i s f a z i o n e : « V e d e r e o l t r e 4 0 s t u d e n t i l a u r e a r s i e d u e c o n t r a t t i f i r m a t i i n d i r e t t a è u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o , s o p r a t t u t t o i n u n m o m e n t o i n c u i i l s i s t e m a s a n i t a r i o h a u r g e n t e b i s o g n o d i p r o f e s s i o n i s t i » . L ’ A t e n e o e i l G r u p p o I N I h a n n o c o n f e r m a t o l ’ i n t e n z i o n e d i e s p a n d e r e u l t e r i o r m e n t e l a c o l l a b o r a z i o n e , g u a r d a n d o a n c h e a l l a p o s s i b i l i t à d i o s p i t a r e i n f u t u r o p e r c o r s i p e r l a f o r m a z i o n e d e i m e d i c i .