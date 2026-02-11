R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i I s t a t s u l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c e r t i f i c a n o u n a r e a l t à a m a r a : l ’ I t a l i a è a l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o d i c a l o e s t a s o f f r e n d o u n p r o c e s s o i n a r r e s t a b i l e d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e c h e i l g o v e r n o c o n t i n u a a i g n o r a r e . D i f r o n t e a q u e s t o q u a d r o a l l a r m a n t e , l ’ i n e r z i a d e l l ’ e s e c u t i v o è s e m p l i c e m e n t e i n a c c e t t a b i l e ” . C o s ì i n u n a n o t a A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . “ I l m i n i s t r o U r s o h a p r e s e n t a t o i n p o m p a m a g n a i l L i b r o b i a n c o s u l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , p e r a l t r o c o n u n a n n o d i r i t a r d o r i s p e t t o a l l a t a b e l l a d i m a r c i a . M a a l l e p a r o l e c o n t i n u a n o a n o n s e g u i r e i f a t t i . L a l e g g e d i b i l a n c i o a p p r o v a t a p o c h e s e t t i m a n e f a h a i n f a t t i c o n f e r m a t o i l d r a s t i c o r i d i m e n s i o n a m e n t o d e l l e r i s o r s e d e l M i m i t d e d i c a t e a l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i : d a i 3 , 9 m i l i a r d i d e l 2 0 2 5 s i s c e n d e a 2 , 1 m i l i a r d i n e l 2 0 2 6 , f i n o a p o c o m e n o d i 1 m i l i a r d o n e l 2 0 2 8 . U n t a g l i o d e l 7 5 p e r c e n t o i n t r e a n n i c o n u n a t r a i e t t o r i a c h e v a n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o " . " N e l f r a t t e m p o – p r o s e g u e M i s i a n i – i c o s t i e l e v a t i s s i m i d e l l ’ e n e r g i a s t r o z z a n o l e i m p r e s e . D o p o m e s i e m e s i d i a t t e s a è a n n u n c i a t o p e r d o m a n i i l d e c r e t o b o l l e t t e m a v i s t a l a t o t a l e m a n c a n z a d i c o r a g g i o d e l g o v e r n o M e l o n i i n q u e s t i t r e a n n i l o s c e t t i c i s m o è d ’ o b b l i g o . L e i m p r e s e a t t e n d o n o a n c h e i l d e c r e t o a t t u a t i v o s u l l ’ i p e r a m m o r t a m e n t o . R e g n a i n f i n e u n a g r a n d e i n c e r t e z z a s u l l a c o d a d e l p r o g r a m m a T r a n s i z i o n e 5 . 0 d e l 2 0 2 5 : n o n è c h i a r o s e e s i s t a n o r i s o r s e s u f f i c i e n t i a c o p r i r e t u t t e l e d o m a n d e p r e s e n t a t e , d o p o s e t t i m a n e d i a n n u n c i c o n t r a d d i t t o r i e s c e l t e p a s t i c c i a t e e c o n f u s e " . " I l r i s u l t a t o - a g g i u n g e M i s i a n i - è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : n e g l i u l t i m i t r e a n n i i l s i s t e m a m a n i f a t t u r i e r o i t a l i a n o h a p e r s o u n p e z z o d o p o l ’ a l t r o e i l g o v e r n o c h e s i e r a p r o c l a m a t o ‘ v i c i n o a l l e i m p r e s e ’ l e h a i n r e a l t à l a s c i a t e s o l e , s e n z a u n a s t r a t e g i a c r e d i b i l e e s e n z a s t r u m e n t i a d e g u a t i . L e e n e r g i e d e l l ’ e s e c u t i v o s e m b r a n o c o n c e n t r a t e p i ù s u l l a l o t t i z z a z i o n e d e i c o n s i g l i d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l l e s o c i e t à p a r t e c i p a t e d a l l o S t a t o c h e s u l r i l a n c i o d e l l ’ i n d u s t r i a e d e l l ’ o c c u p a z i o n e " . " S e r v o n o s u b i t o r i s p o s t e c h i a r e , r i s o r s e c e r t e e u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e v e r a . C o n t i n u a r e c o n u n a p o l i t i c a d i a n n u n c i s e n z a r i c a d u t e c o n c r e t e s i g n i f i c a c o n d a n n a r e i l P a e s e a l d e c l i n o ” , c o n c l u d e M i s i a n i .