M i l a n o , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e e s i g e n z e d e l c o n s u m a t o r e s t a r i c h i e d e n d o u n a r e v i s i o n e f o n d a m e n t a l e d e l l a q u a l i t à d e l p r o d o t t o e d è q u i c h e e n t r a i n g i o c o l a c r e a t i v i t à . I p r o d o t t i d e v o n o s e m p r e p i ù r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e d i p o p o l a z i o n i , f a s c e d i e t à i n g i r o p e r i l m o n d o e q u i n d i l a c r e a t i v i t à s t a i n i z i a n d o a g u i d a r e a n c h e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i " . L o h a d e t t o P a s q u a l e F r e g a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a , a l l ’ e v e n t o ‘ S e n s o r i u m W o r l d s ’ a l P i r e l l i H a n g a r B i c o c c a d i M i l a n o , c o n c u i s i c o n c l u d e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l b r a n d d i d e s i g n S e l e t t i . I n q u e s t ' o t t i c a s i m u o v e a n c h e l a f i l o s o f i a d i P h i l i p M o r r i s : " S i a m o i m p e g n a t i - s p i e g a F r e g a - a c o s t r u i r e b r a n d c h e s i a n o i c o n i c i e l ' i c o n i c i t à p a r t e d a l l e t a n t e c o l l a b o r a z i o n i f a t t e i n q u e s t i a n n i . S e l e t t i è u n c r e a t i v o e s t r e m a m e n t e a c c a t t i v a n t e , h a f a t t o d e l l e p r o d u z i o n i m o l t o s o f i s t i c a t e c h e h a n n o s u s c i t a t o l ' i n t e r e s s e d e i c o n s u m a t o r i . Q u e l l o c o n i l G r u p p o S e l e t t i è u n p e r c o r s o c h e v u o l e a r r i v a r e a u n p r o d o t t o c h e r i s p o n d a a d e s i g e n z e s p e c i f i c h e e c o n t i n u i a d a u m e n t a r e l a n o s t r a c o n n e s s i o n e e m o t i v a e i c o n i c a " . F r e g a m e t t e i n e v i d e n z a c o m e i p r o d o t t i s e n z a c o m b u s t i o n e s i a n o d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t i : “ O g g i n e l m o n d o c i s o n o o l t r e u n m i l i a r d o d i p e r s o n e c h e u t i l i z z a n o n i c o t i n a e s o p r a t t u t t o s i g a r e t t e . I n u o v i p r o d o t t i s e n z a c o m b u s t i o n e h a n n o g i à c o n v i n t o o l t r e 4 0 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o a s m e t t e r e d i f u m a r e e u t i l i z z a r e p r o d o t t i c h e h a n n o u n c o n c e t t o d i v e r s o , c h e s o n o i n n o v a t i v i e s e n z a c o m b u s t i o n e . S i a m o a l l ' i n i z i o d i u n p e r c o r s o ” .