M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I n I t a l i a m a n c a u n r e c u p e r o d e l l a p r o d u t t i v i t à . I l n o s t r o P a e s e c r e s c e p e r c h é s i l a v o r a d i p i ù . R e s t a r i l e v a n t e l a q u e s t i o n e s a l a r i a l e : l a r e t r i b u z i o n e o r a r i a r e a l e n e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 è d e l 5 % i n f e r i o r e a l 2 0 1 9 , q u a n d o g i à v e n i v a d a a n n i d i i n v a r i a n z a . I l t e m a s a l a r i a l e è l e g a t o a q u e l l o d e l l a p r o d u t t i v i t à ” . L o s p i e g a G a b r i e l e B a r b a r e s c o , d i r e t t o r e A r e a S t u d i d i M e d i o b a n c a , a l l ’ i n c o n t r o s t a m p a o r g a n i z z a t o d a C e n t r o m a r c a o g g i a M i l a n o , p e r i l l u s t r a r e d i n a m i c h e e p r o s p e t t i v e e c o n o m i c h e d e l c o m p a r t o l a r g o c o n s u m o e d e l l ’ i n d u s t r i a d i M a r c a p e r i l 2 0 2 6 . R e s t a n d o i n t e m a d i p r o d u t t i v i t à , B a r b a r e s c o f a s a p e r e c h e “ n e l l ' u l t i m o t r i e n n i o i l P i l p r o c a p i t e i t a l i a n o è c r e s c i u t o d e l l o 0 , 8 % m e d i o a n n u o s o l o g r a z i e a g l i a u m e n t i d i o c c u p a z i o n e e o r a r i o d i l a v o r o , i n a s s e n z a d e i q u a l i l a p r o d u t t i v i t à o r a r i a l o a v r e b b e f a t t o c a d e r e d e l l ' 1 , 3 % . T a l e d a t o – s p i e g a – è a s u a v o l t a i n t e g r a l m e n t e d o v u t o a l l a p r o d u t t i v i t à t o t a l e d e i f a t t o r i , c h e r i s p e c c h i a l e i n e f f i c i e n z e d e l s i s t e m a P a e s e . P e s a n o a n c h e l ' a u m e n t o o c c u p a z i o n a l e i n s e t t o r i a b a s s o v a l o r e a g g i u n t o e i l f e n o m e n o d e l l a v o r o i m p r o d u t t i v o : n e l 2 0 2 3 - 2 4 n e l l a m a n i f a t t u r a l ' o c c u p a z i o n e è s a l i t a d e l 2 % a f r o n t e d i u n c a l o d e l 5 , 3 % d e l l a p r o d u z i o n e . E p p u r e – c o n t i n u a – s i s t i m a u n f a b b i s o g n o l a v o r a t i v o a l 2 0 2 8 t r a 3 , 1 e 3 , 6 m i l i o n i d i p e r s o n e , c o n u n 8 0 % - 9 0 % d a p u r o r e p l a c e m e n t . I c o n t r a t t i d i l a v o r o c o n d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o s o n o p a s s a t i d a l 2 6 % ( 2 0 1 8 ) a l 5 0 % ( 2 0 2 3 ) ” . M a d a c o s a d i p e n d e q u e s t a d i f f i c o l t à ? “ I d u e t e r z i d a l l a b o u r s h o r t a g e , o s s i a l e c a n d i d a t u r e d e s e r t e – i l l u s t r a B a r b a r e s c o – U n f e n o m e n o c h e c o s t a c i r c a 2 , 5 p u n t i d i P i l . R i m a n i a m o u n a m a n i f a t t u r a v o t a t a a l l ' e x p o r t , i l c u i s u c c e s s o s i f o n d a s u t r e d r i v e r : q u a l i t à , s p e c i a l i z z a z i o n e e c o m p e t e n z a t e c n i c a – a p p r o f o n d i s c e – S i a m o i n v e c e p e n a l i z z a t i d a l c o s t o d e i b e n i i n t e r m e d i e d a q u e l l o d e l l ' e n e r g i a ( + 2 0 % t r a 2 0 2 0 e 2 0 2 5 ) ” . “ A l l ' i n t e r n o d e i n o s t r i p u n t i d i f o r z a s i n a s c o n d o n o a n c h e i n s i d i e , t r a l e q u a l i l a m e d t e c h . V e d o p e r ò u n a c a l l t o a c t i o n c h e s i a r t i c o l a s u d u e p u n t i : i l p r i m o è i l d e c i s o r e p o l i t i c o , a c u i s i c h i e d e d i f a v o r i r e l a c r e s c i t a d e i s e t t o r i a m a g g i o r e v a l o r e a g g i u n t o e g a r a n t i r e l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a – i l l u s t r a – I l s e c o n d o è c h i e d e r e a l c e t o i m p r e n d i t o r i a l e d i i n t r a p r e n d e r e c o n c o n v i n z i o n e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , i n t e n d e n d o l a c o m e u n i n v e s t i m e n t o e n o n c o m e u n c o s t o , e p a s s a n d o d a l l a m e r a a d o z i o n e a l l a s u a a s s i m i l a z i o n e , i n m o d o c h e d i v e n t i u n o s t r u m e n t o d i m i g l i o r a m e n t o o r g a n i z z a t i v o e d e l m i n d s e t a z i e n d a l e ” . “ A l t r a l e v a è i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e l o g i c h e d i f i l i e r a – d i c e – p e r c o n t e n e r e l a s e m p r e m a g g i o r e d i s t a n z a t r a i m p r e s e l e a d e r e i m p r e s e l a g g e r . S p e t t a a l l e i m p r e s e l e a d e r c o l l o c a r s i n e i s e g m e n t i p r e g i a t i d e l l e C g v ( C a t e n e g l o b a l i d e l v a l o r e ) e v e i c o l a r e c o n o s c e n z a a l l a r e t e d e l l a f o r n i t u r a n a z i o n a l e . Q u a l i t à e c o m p e t e n z e p r o d u t t i v e s o n o g a r a n t i t e d a l n o s t r o c a p i t a l i s m o f a m i l i a r e , m a e s s o o g g i è c h i a m a t o a u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a i n o r g a n i c a ( M & A ) , m o d e r n i z z a z i o n e d e l l a g o v e r n a n c e e c r e s c i t a d e g l i i n v e s t i m e n t i i n t a n g i b i l i " . " I f o n d i d i P r i v a t e E q u i t y ( P E ) p o s s o n o g i o c a r e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e : e s s i s o n o o g g i p o r t a t o r i d i p r o p o s t e i m p r e n d i t o r i a l i v o t a t e a l l a c r e s c i t a r i s p e t t o a l l o r o p r e c e d e n t e r u o l o d i p u r i e f f i c i e n t a t o r i . R i t o r n a , s u q u e s t o t e m a , i l r u o l o c r u c i a l e d e l l ’ u s o a f i n i p r o d u t t i v i d e l c o s p i c u o r i s p a r m i o p r i v a t o ” , c o n c l u d e .