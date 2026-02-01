R o m a , 3 1 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - O g g i l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r e n d e p o s s i b i l e u n a f o r m a i n e d i t a d i ' v i t a e t e r n a ' : l a d i g i t a l i m m o r t a l i t y è i n f a t t i u n a f o r m a d i s o p r a v v i v e n z a s i m b o l i c a , c h e c o n s e n t e d i r i c o s t r u i r e e s i m u l a r e l a p e r s o n a l i t à d i i n d i v i d u i d e f u n t i a t t r a v e r s o c h a t b o t e ' g e m e l l i d i g i t a l i ' a l i m e n t a t i d a i d a t i d i f f u s i i n v i t a . E - m a i l , m e s s a g g i , i m m a g i n i , v o c a l i e c o n t e n u t i s o c i a l s c a m b i a t i d u r a n t e l a v i t a t e r r e n a , d i v e n t a n o c o s ì l a m a t e r i a p r i m a d i u n a n u o v a i n d u s t r i a , d e f i n i t a “ D i g i t a l A f t e r l i f e I n d u s t r y ” , g i à o g g i o p e r a t i v a e c o m m e r c i a l m e n t e s t r u t t u r a t a , p r o n t a a d e l a b o r a r l i p e r r e n d e r e p o s s i b i l i f o r m e d i i n t e r a z i o n e b i d i r e z i o n a l e t r a v i v i e m o r t i . L o s t u d i o r e a l i z z a t o d a l l ’ E u r i s p e s s u “ I l m e r c a t o d e l l ’ i m m o r t a l i t à . N u o v a s o c i e t à , n u o v e s e n s i b i l i t à ” è u n ’ a n a l i s i a p p r o f o n d i t a d i u n o d e i f e n o m e n i p i ù c o n t r o v e r s i e i n r a p i d a e s p a n s i o n e : l a n a s c i t a d e l l ’ i m m o r t a l i t à t e c n o l o g i c a e , i n p a r t i c o l a r e , l ’ i m m o r t a l i t à d i g i t a l e . L ’ a n a l i s i a p p r o f o n d i s c e i v a r i t e n t a t i v i d i r i c e r c a d e l l a l u n g a v i t a , q u a l i l e t e c n i c h e d i ' l i f e e x t e n s i o n ' , r a l l e n t a r e , a r r e s t a r e o i n v e r t i r e l ’ i n v e c c h i a m e n t o , t e r a p i e g e n e t i c h e a n t i - a g i n g , r i g e n e r a z i o n e c e l l u l a r e e t i s s u t a l e t r a m i t e c e l l u l e s t a m i n a l i , l a c r i o p r e s e r v a z i o n e , o v v e r o l a c o n s e r v a z i o n e p o s t m o r t e m a b a s s a t e m p e r a t u r a i n v i s t a d i f u t u r e t e c n i c h e d i r i a n i m a z i o n e , e i l t r a n s u m a n e s i m o , u n m o v i m e n t o c u l t u r a l e , i n t e l l e t t u a l e e s c i e n t i f i c o c h e p r o m u o v e l ’ u s o d e l l e t e c n o l o g i e a v a n z a t e p e r p o t e n z i a r e l e c a p a c i t à f i s i c h e e c o g n i t i v e d e l l ’ e s s e r e u m a n o , s u p e r a r e i l i m i t i b i o l o g i c i e , i n p r o s p e t t i v a , t r a s c e n d e r e l a c o n d i z i o n e u m a n a a t t r a v e r s o l ’ i n t e g r a z i o n e t r a u o m o e m a c c h i n a . U n o d e g l i à m b i t i p r i v i l e g i a t i i p o t i z z a t i d a q u e s t a d o t t r i n a è i l t r a s f e r i m e n t o d e l l a m e n t e s u s u p p o r t i d i g i t a l i , i l c o s i d d e t t o “ m i n d u p l o a d i n g ” , o v v e r o i l “ b a c k u p ” d i p e n s i e r i , m e m o r i a , i d e n t i t à e c o s c i e n z a i n a m b i e n t i c o m p u t a z i o n a l i , c o n s e n t e n d o f o r m e d i e s i s t e n z a e x t r a c o r p o r e a p o t e n z i a l m e n t e e t e r n e . U n f o c u s s p e c i f i c o d e l l o s t u d i o è d e d i c a t o a i g i o v a n i i t a l i a n i , M i l l e n n i a l s e g i o v a n i a p p a r t e n e n t i a l l a G e n e r a z i o n e Z , a t t r a v e r s o u n a r i c e r c a c h e i n d a g a a t t e g g i a m e n t i , r e s i s t e n z e e o p i n i o n i n e i c o n f r o n t i d e l l ’ i m m o r t a l i t à d i g i t a l e . I r i s u l t a t i m o s t r a n o d u e s p i n t e c o n t r a p p o s t e : c u r i o s i t à t e c n o l o g i c a e i n t e r e s s e d a u n l a t o , t i m o r i e t i c i , d i s a g i o e m o t i v o e u n a f o r t e r i c h i e s t a d i l i m i t i e g a r a n z i e d a l l ’ a l t r o . D a l l ’ i n d a g i n e e m e r g e c h e m o l t i g i o v a n i e s p r i m o n o d i s a g i o r i s p e t t o a l l ’ e l i m i n a z i o n e d e i c o n f i n i t r a v i t a e m o r t e e m a n i f e s t a n o i l t i m o r e c h e l e r e p l i c h e d i g i t a l i p o s s a n o g e n e r a r e t e m a t i c h e e m o t i v e , q u a l i d i f f i c o l t à n e l l ’ e l a b o r a z i o n e d e l l u t t o , f o r m e d i a t t a c c a m e n t o d i s f u n z i o n a l e o d i d i p e n d e n z a d a l s o g g e t t o v i r t u a l e . I g i o v a n i e s p r i m o n o , i n o l t r e , u n a f o r t e s e n s i b i l i t à r i s p e t t o a l t e m a d e l c o n s e n s o : l ’ i d e a d i c r e a r e u n a r e p l i c a d i g i t a l e d i u n a p e r s o n a d e f u n t a , s e n z a u n a s u a e s p l i c i t a v o l o n t à e s p r e s s a i n v i t a , v i e n e p e r c e p i t a c o m e p r o b l e m a t i c a , a n z i c o m e u n a v i o l a z i o n e d e l l ’ i d e n t i t à e d e l l a m e m o r i a d e l d e f u n t o . A l l o s t e s s o t e m p o , s i r e g i s t r a u n a s i g n i f i c a t i v a r e s i s t e n z a a l l a c r e a z i o n e d e l l a p r o p r i a r e p l i c a d i g i t a l e , v i s t a c o m e u n a p r e s e n z a s i m b o l i c a a m b i g u a , s o s p e s a t r a c o m m e m o r a z i o n e e s i m u l a z i o n e . T a l e a m b i g u i t à r a f f o r z a l a r i c h i e s t a , e s p r e s s a i n m o d o t r a s v e r s a l e , d i r e g o l e c h i a r e , l i m i t i e t i c i e f o r m e d i s u p e r v i s i o n e i s t i t u z i o n a l e , a f f i n c h é l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e n o n a v v e n g a e s c l u s i v a m e n t e s e c o n d o l o g i c h e d i m e r c a t o m a t e n g a c o n t o d e l l a t u t e l a d e l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o e d e l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a . A l l a l u c e d i t u t t o q u e s t o l o s t u d i o e v i d e n z i a p e r t a n t o l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t i d i p o l i c y m i r a t i , c a p a c i d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , t u t e l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i e b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o d e i c i t t a d i n i .